Sergio Ramos pone punto y final a los rumores sobre su divorcio con Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio son una de las parejas más consolidadas. Aunque se casaron en Sevilla en 2019, llevan once años juntos, tienen cuatro hijos en común y siempre se han mostrado muy unidos.

El pasado mes de febrero empezó a rumorearse sobre una crisis en el matrimonio, incluso este verano ha sido diferente, puesto que no estuvieron juntos de vacaciones, como lo solían hacer años anteriores.

Hace unos días la madrileña reapareció en la presentación de 'Make Up Stars' y desmintió todos los rumores: "Siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo, y menos con tantos programas para estar desmintiendo".

La presentadora dejó claro que está todo bien en su relación: "Os agradezco el interés y de verdad, no os preocupéis que estamos muy bien. Nos queremos mucho, somos muy felices. No estoy embarazada, no tenemos crisis. No sé… tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas, pero no es el caso".

Estas navidades crecieron los rumores de crisis tras no publicarse ninguna fotografía de la pareja celebrando la festividad. Aun así, el programa 'Así es la vida,' reveló que Pilar Rubio sí que se encontraba junto al futbolista y su familia.

Ahora, Sergio Ramos ha publicado una imagen que acalla los rumores sobre la separación entre ambos. La pareja ha acudido a la presentación del libro 'El camino del despertar' de Mario Alonso Puig.

"Escucharte es aprender de un referente, de uno de los mejores; es estimular la ambición de crecer y mejorar; es seguir avanzando en El camino del despertar. Gracias por la invitación y por compartir un rato estupendo, querido", ha escrito el futbolista andaluz.