Los motivos de la posible ruptura entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio han demostrado durante los últimos años su fortaleza como pareja. El futbolista y la presentadora se casaron en 2019, después de 11 años de relación. El matrimonio ha tenido cuatro hijos: Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano. Sin embargo, después de tantos años en familia, la pareja podría estar pasando un momento de crisis en su relación.

Las pistas de esta crisis comenzaron cuando el futbolista del Sevilla acudió a la gala de los Latin Grammy sin su mujer, pero sí acompañado de su hermana. Esta no fue la única ausencia de la pareja al completo, puesto que Ramos también acudió a la fiesta de Alejandro Sanz con su hermano René.

El matrimonio lleva unos meses afincado en Sevilla, con motivo del fichaje de Sergio Ramos por el equipo hispalense. Según los rumores, uno de los motivos de la crisis podría haber sido la vida en la finca 'La Alegría', algo que no ha terminado de convencer a la presentadora.

"Va y viene de Madrid a Sevilla. A ella no le gusta vivir en Sevilla, no le gusta la finca, lo único que le gusta y lo que quiere es estar en Madrid, cerca de su padre y de su madre. Pero no es algo de ahora, es desde siempre. Pilar no quería estar en París, ni en Sevilla ni en Estados Unidos ni en Arabia Saudí. Solo quiere Madrid, donde viven sus padres", confirmaba una fuente cercana a LOC.

"No viaja en AVE, porque tiene avión privado. Cuando vivían en París, ella iba a Madrid tres y cuatro veces en semana. No se ha adaptado a Sevilla ni a ningún sitio", añadía la fuente. Por lado, el defensa estaría encantado de haber vuelto a su ciudad natal y disfrutar de la tranquilidad que le ofrece la finca.

"No acostumbrarse a vivir en una ciudad como París, teniendo un avión en la puerta de su casa disponible para llevarlos a donde les dé la gana... Sergio y Pilar viven en el campo y a lo mejor estar siempre allí se le podría hacer cuesta arriba, pero está a una hora y media en avión de Madrid, y ella puede hacer su vida perfectamente", continuaba aclarando la fuente del citado medio.