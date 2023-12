No olvides estos básicos para pasear por la nieve sin helarte

Ante los primeros copos de nieve, debemos asegurarnos de tener lo básico e imprescindible para poder disfrutar de ellos sin riesgo de hipotermia.

Empiezan a caer los primeros copos helados y lo primero que pensamos es en acercarnos a ver el paisaje tan bonito que ha dejado la nieve.

Sin embargo, cada año las autoridades advierten de que no se trata de una actividad apta para todo el mundo. No, al menos, si no vamos bien equipados.

Aunque la nieve es todo un espectáculo digno de ver, también puede llegar a ser traicionera. No vemos dónde pisamos, podemos resbalar o, incluso, sufrir una hipotermia.

De hecho, la hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar. Permanecer al aire libre durante el invierno sin suficiente ropa protectora es una de las causas más comunes.

Por ello, antes de subir a la montaña o de pisar tierras blanquecinas, debemos asegurarnos de que llevamos todo lo necesario para evitar resfriados.

Conjunto de ropa térmica

Aunque se trata de prendas de ropa muy finas y ligeras a la vista, se trata de una tela capaz de mantener el cuerpo en su temperatura ideal. De esta forma, nos protege del frío y/o de la humedad durante cualquier actividad y no nos hace falta ir con cientos de capas para mantenernos en calor.

Además, permiten libertad de movimiento y son transpirables.

Pantalones aislantes y resistentes al agua

Estos pantalones de nieve son resistentes al agua, a prueba de viento, cálidos y resistentes al desgaste.

Las características esenciales para adentrarnos en cualquier bosque o montaña en el que haya nevado.

Además, cuentan con bolsillos con cremallera y zonas reforzadas, como las rodillas.

Chaqueta aislante Columbia

Al igual que ocurre con los pantalones, estas chaquetas están diseñadas con materiales resistentes al agua y están especialmente diseñadas para climas fríos.

Son cálidas, transpirables y elásticas. Llevan capucha, bolsillos reforzados y, además, presentan elementos reflectantes.

Calcetines para mantener los pies calientes

Tal y como explican los expertos, tener los pies calientes a que el calor se extienda por todo el cuerpo, sin invertir demasiada energía para entrar en calor.

Por ello, es importante hacerse con unos calcetines que garanticen este objetivo. Podemos hacernos con unos tradicionales, pero con materiales potentes, o con aquellos más modernos que llevan incorporada tecnología de última generación.

Ambos ideales para cualquier paseo por la nieve o, incluso, para practicar esquí.

Botines impermeables Columbia, para no dar un paso en falso

Cuando nieva, todo se cubre por un manto blanco. Una estampa muy bonita. Pero debemos tener en cuenta que se trata de pequeños cristales de hielo, por lo que cala y resbala.

Además, en terrenos que no conocemos, podemos tropezar con un desnivel que no esperábamos al no ver el suelo.

Para evitar cualquier lesión, caída o resfriado, unos botines impermeables, con una buena sujeción de los tobillos y con una suela de goma con tacos, es una de las mejores opciones.

Manos calentitas con los guantes Brace Master

Brace Master es una marca de prestigio en el mundo del deporte, y su especialidad son los guantes de cualquier modalidad: boxeo, vela, fútbol, golf, MMA...

Sus guantes de esquí con un tejido exterior de nylon impermeable, muy duradero y resistente al roce. Incorporan un tratamiento hidrófugo, que consigue que las manos permanezcan secas y calientes durante su uso.

Son cómodos y cálidos gracias al relleno de tipo forro polar con aislamiento térmico Thinsulate 3M, que los deja traspirar para que las manos no suden, a la vez que retienen el calor corporal.

De puño largo y con un cierre final de cordón ajustable, estos guantes tampoco resbalan. Esto se debe a que las palmas están revestidas de cuero sintético PU (poliuretano).

Además, incorpora un práctico bolsillo de cremallera para poder guardar pequeños objetos como dinero, tarjetas de crédito o de identidad, o el forfait para acceder a las pistas de esquí.

El único detalle es que las tallas son grandes y es mejor pedir una menos a la que se use habitualmente.

Gorro y bufanda de lana, pero con Bluetooth 5.0

Según los expertos, la mayoría del calor corporal se pierde por la cabeza. Para que eso no ocurra, debemos hacernos con un buen gorro.

Y si además de mantenernos calentitos, podemos disfrutar de nuestra música favorita, mejor que mejor.

Este gorro viene con unos auriculares incorporados con Bluetooth 5.0 y un sonido digital avanzado, bajos profundos equilibrados, rango medio dinámico y notas altas nítidas.

En cuanto a su material, tanto el gorro como la bufanda están compuestos por lana y un forro polar de vellón suave.