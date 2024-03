Este líquido 'mágico' consigue prevenir y reparar los pinchazos de bicicletas

Sufrir un pinchazo en una bicicleta es uno de los inconvenientes más habituales y molestos en el día a día del ciclismo.

Cualquier residuo de la calle y el campo puede penetrar la rueda y romper la válvula impidiendo que puedas seguir tu camino con normalidad.

No obstante, esto puede ser fácilmente prevenido con la compra del líquido antipinchazos de Slime.

Un producto único que permite reparar la rotura de la rueda en unos minutos y prevenir que vuelva a ocurrir lo mismo.

Con más de 12.000 valoraciones en Amazon, cuenta con un aprobado de 4,4 estrellas sobre cinco y miles de comentarios positivos confirmando su gran utilidad.

Con un descuento de 12%, puedes incluir este maravilloso producto en tu kit de ciclismo por algo más de 10 euros.

Las ventajas de usar el líquido antipinchazos de Slime

El líquido antipinchazos de Slime es uno de los productos más recomendados en talleres de bicicletas y tiendas de reparación especializadas por su doble función que acaba con los problemas de los ciclistas y de aquellos que lleven motocross, patinetes eléctricos, carretillas e, incluso, carros de bebés.

Un producto multiusos que puede reparar pinchazos de hasta 3 mm en la válvula de la rueda y, al ser usado, puede evitar futuras roturas por un periodo de hasta dos años.

Es un líquido ecológico, sin ninguna propiedad tóxica, corrosiva, peligrosa o inflamable que protege tus ruedas de accidentes.

Además, puede usarse en el momento del pinchazo, gracias a las herramientas que permiten desatornillar la válvula Schrader y aplicar el producto.

¿Cómo reparar el pinchazo de una bicicleta?

Con el líquido antipinchazos de Slime podrás seguir conduciendo pocos minutos después de sufrir un pinchazo en tu bicicleta o patinete eléctrico gracias a cuatro rápidos pasos:

Sitúa la válvula en la mitad superior de la válvula y retira el obús de la válvula con la herramienta incluida en el bote de Slime. Deshincha el neumático y busca lo que haya podido causar el pinchazo para extraerlo. Una vez desinflado, deberá introducir el líquido antipinchazos con el tubo incluido. Así se sellará el pinchazo y se evitarán futuras roturas. Finalmente, vuelve a inflar la válvula y disfruta de la bicicleta sin necesidad de haber desmontado la rueda.

Este proceso puede realizarse antes de sufrir ningún pinchazo, deshinchando la rueda antes de salir y volviéndola a hinchar después de aplicar el líquido. Así, le aportarás más fuerza a las ruedas.

Los clientes confirman la efectividad del sellante de Slime

Este producto de Slime es una recomendación especial de Amazon que han puntuado con más de cuatro estrellas el 80% de los clientes. Uno de ellos, comenta que es un producto que merece la pena comprar de manera recurrente.

"Es la segunda botella que compro de esta marca. Habiendo probado de otra marca, la verdad es que esta marca funciona bien para prevenir que la rueda se desinfle (aunque pinchas igual, pero tapa los pinchazos desde dentro)", ha explicado uno de los usuarios en el apartado de valoraciones.

Otro usuario, cansado de "pinchar con la semilla del abrojo", lo ha usado de manera preventiva y, desde entonces, ha notado resultado: "De momento llevo unas 20 salidas y no he vuelto a pinchar, de hecho, he vuelto a comprar el producto para la bici de mi hijo, que también ha pinchado en un par de ocasiones. El punto negativo para algunos usuarios es el peso que se añade a la bici, unos 230 gramos. A mí particularmente no me afecta, para mí compensa de sobra el peso extra".