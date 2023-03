El gadget para evitar que te roben la bici: cuesta menos de 25 euros

Este tipo de candados es como tener una combinación entre una cadena delta y un candado en forma de U, pero esto no hace que sea menos seguro, sino que es un candado que nos ofrece una alta seguridad como otros

La bicicleta está viviendo un auténtico boom. Según datos de la patronal, durante el último año se volvió a batir un récord al venderse 1.571.368 unidades. Y no solo de ventas, también de facturación: un 10,7% más y 2.887 millones de euros. La industria nacional se ha consolidado con un crecimiento del número de fabricantes españoles del 7,14%. El incremento de empleo en esta industria es cercano al 3%. Los datos indican que casi 25.000 familias viven de manera directa de este sector.

Si estás harto de atascos innecesarios por las mañanas para ir al trabajo o quieres contribuir a la lucha contra el cambio climático, moverse con bicicleta es la mejor opción. Sin embargo, uno de los mayores miedos es que nos la roben. Pero, en la actualidad, hay alternativas a los típicos candados antirrobos, caros, engorrosos y difíciles de colocar.

Es el caso del candado plegable Fischer, plegable, que ofrece también una alta protección, aunque en comparación con los candados en forma de “U”, es menor. Su longitud es de 85 cm y se pliega hasta unos 25 cm para su guardado.

Incluye un soporte con cintas de velcro para poder transportarlo y evitar que se abra durante los desplazamientos. El sistema de las cintas no evita que el candado se mueva un poco mientras andamos, además con el paso del tiempo tienden a deteriorarse con mayor facilidad que otros soportes. Es un candado bastante liviano en comparación con otros, pesa alrededor de 1 kg.

Las bisagras del candado son muy resistentes, pero su cerradura con cierto tiempo de dedicación se puede violentar. No es una alarma para no adquirir el candado, solo que su uso está más indicado para zonas con cierto tránsito, en las cuáles un ladrón no tenga todas las comodidades para hacer de las suyas.

Este tipo de candados es como tener una combinación entre una cadena delta y un candado en forma de U, pero esto no hace que sea más seguro, sino que es un candado que nos ofrece una alta seguridad como otros.

Importante

Si vamos a hablar de entornos, las zonas donde la bici queda más expuesta suelen ser aquellas que se sabe de antemano que los robos son frecuentes, si no tenemos conocimiento pensemos a la inversa, las zonas más seguras son aquellas que cuentan con vigilancia o incluso algunas zonas residenciales cerradas. Las áreas rurales y las vías suelen ser zonas de poco peligro; mientras que hay zonas urbanas como los campus universitarios, que dependiendo la afluencia serán más o menos peligrosas.

Calcular el tiempo es muy sencillo, cuánto más tiempo sola la bici y menos a la vista esté, mayor seguridad en el candado. Si combinamos muchas horas estacionada, más una zona de riesgo alto, sin dudarlo tenemos que hacernos de un candado de máxima seguridad.