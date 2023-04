10 regalos para hombres con los que triunfar en el próximo San Valentín

Las mejores ideas para regalarle a él por el día de los enamorados que le encantarán seguro

Se acerca peligrosamente la fecha del 14 de febrero. Llega el Día de los enamorados y ¿aún no tienes regalo para él? ¿Al menos sabes cuáles son los regalos para hombres para San Valentín que están triunfado en medio mundo?

Puede que si no has estado atenta/o a tu pareja durante los últimos meses no tengas pensado un regalo original para sorprenderle en San Valentín. No te preocupes porque seleccionamos los mejores regalos para hombres para San Valentín.

Existen opciones de regalos pensados por el gusto del hombre en cuestión - amantes de la lectura, o para aquellos cuya pasión es la comida gourmet.

Para ayudarte en la titánica tarea de encontrar un regalo de San Valentín con el que sorprender, y viendo la tendencia alcista de las compras online, escogemos diez regalos imprescindibles para ellos de cara al próximo 14 de febrero.



| pexels

Los 10 regalos para hombres para celebrar San Valentín

Mochila antirrobo para ordenador portátil

Esta mochila para portátiles con sistema antirrobo es un regalo genial para aquellas personas que no puedan salir sin su ordenador.

Además de un diseño elegante y discreto, esta mochila ofrece la protección perfecta para el portátil. Resistente al agua, cremalleras dobles bloqueables, y un interior acolchado anti golpes.

Lo mejor de todo es que es ligera pero con mucha capacidad de almacenaje. Tiene muchos bolsillos y compartimentos para guardar todo lo necesario.

Cafetera prensa francesa

Para los hombres amantes del buen café y para los que gustan de probar cosas nuevas, hemos pensando que una cafetera de prensa francesa puede ser un regalo de San Valentín muy interesante.

Ocupa el puesto número nueve de nuestra lista por su valor histórico.

Es ideal para hacerse un rápido café por la mañana pero de sabor y aroma intenso.

Ocupa poco espacio, da para unas 2 ó 3 tazas de café y se limpia muy fácil. Su filtro es desmontable y no se pasan los posos hacia el café final.

¡Importante! Modo de uso: añadir café molido y agua hirviendo, esperar cuatro minutos a que esté listo y bajar el émbolo.

Bolsa de viaje

Cualquier hombre del mundo, cada vez más, necesita de una buena bolsa de viaje con la que ir de un lado a otro en pareja, en familia o solo por trabajo.

Para tal fin escogemos este modelo de la marca especializada Luufan diseñada en cuero genuino de vacuno, con forro interior resistente.

Además de para los viajes de turno, es ideal para el gimnasio gracias a su gran interior que incorpora un bolsillo, una zona especial para zapatos en un lado y un bolsillo en el exterior.

La correa del hombro ajustable y desmontable, adecuada para cualquier altura.

Es muy espaciosa, suficiente para todo lo que usas a diario para viajar o practicar deportes. Tiene el tamaño perfecto para una escapada de fin de semana o un viaje de negocios.

Suscripción de Amazon Prime

Todos somos culpables de regalar alguna cosa que termina en el armario y nunca se usa. Sin embargo, si no hay Amazon Prime en casa ¡este regalo es obvio!

La suscripción incluye envío gratuito de 2 días para cualquier compra en Amazon, acceso instantáneo a millones de vídeos con Amazon Prime Video, millones de canciones con Amazon Unlimited, libros con Kindle Unlimited, y almacenamiento de fotos ilimitado gratuito en Amazon Drive.

Por 36 euros al año (o 3,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Botas de Senderismo

Si a ti y a tu pareja os gusta el senderismo e iros a dar largas caminatas al campo o la montaña, este regalo le ilusionará muchísimo.

Todo ello bajo la fiabilidad de una marca de calzado como lo es Skechers, y a un precio muy atractivo.

Además, están disponibles en dos gamas cromáticas diferentes, y por supuesto hay varias tallas entre las que poder elegir.

Kit para el cuidado de la barba

Ahora que llevar barba o bigote está muy de moda, no hay que olvidar que esos pelos requieren también unos cuidados especiales para que le sienten a su cara tan bien como le gustaría.

Por eso es importante tener un set de regalo para el cuidado de barba.

Peine con cerdas naturales de jabalí, cuchilla, aceite de barba acondicionador, champú, cera para el bigote y peine de madera.

Patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3 FR

Un patinete eléctrico para recorrer la ciudad sin esfuerzo y de forma rápida y ligera.

Es perfecto para realizar trayectos cortos, como por ejemplo ir al trabajo. Su diseño plegable lo hace muy fácil de transportar a cualquier sitio.

Puede alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h y tiene una capacidad de escalada de pendiente del 10%. Con tres modos de velocidad.

Es bastante seguro ya que cuenta con neumáticos antideslizantes y amortiguadores de 8.5 pulgadas con doble sistema de frenado. También un faro integrado ultrabrillante para mayor seguridad al conducir de noche.

Pantalla integrada para un monitoreo conveniente y rápido con modo velocidad-batería-km. Se puede vincular al teléfono móvil para consultar más información.

Calcetines divertidos

Este set de calcetines originales es un regalo con el que acertarás seguro. Este pack incluye 5 pares de calcetines con divertidos diseños de hamburguesa, patatas fritas y una lata de cerveza.

Todo ello presentado en una caja de "comida rápida" que queda espectacular para regalo. Disponibles en diferentes tallas.

Auriculares inalámbricos deportivos

No podía faltar en la lista regalos para hombres en San Valentín, un clásico imprescindible: unos auriculares bluetooth.

En esta ocasión se trata de unos especialmente diseñados para realizar actividades físicas. Cuentan con un sistema de ajuste para que los cascos no se muevan ni se caigan.

También son resistentes a la humedad. No hará falta que se preocupen por el sudor o la lluvia. Además, tienen una gran autonomía, de hasta 40 horas de reproducción.

Rápido, cómodo y sencillo, y todo con una calidad de sonido y de micrófono superior a la media. Un ejemplo estupendo de regalos para hombres para San Valentín.

Relojes de lujo

Un regalo que nunca falla es un buen reloj. Hay de infinidad de modelos y seguro que encuentras alguno que se adapte al estilo de tu pareja.

Deportivos, elegantes, clásicos, digitales... Por ejemplo, este reloj Tommy Hilfiger blanco.