Estos son los posibles rivales del Sevilla en los octavos de final de la Europa League

El conjunto hispalense se medirá a uno de los campeones de cada grupo de la fase previa y con el factor campo en contra En el bombo no estarán Real Sociedad ni Betis, ya que no puede haber una eliminatoria entre clubs de la misma Liga

El Sevilla sufrió en Eindhoven, pero acabó certificando su clasificación para los octavos de final de la Europa League pese a la derrota ante el PSV (2-0). El conjunto que dirige Jorge Sampaoli hizo bueno el 3-0 conseguido en el partido de ida y estará en el sorteo que se celebrará este viernes en Nyon (Suiza) a partir de las 12.00 horas.

El sorteo tiene dos condicionantes. Los equipos que alcancen su clasificación a través del play off, como es el caso del Sevilla, no pueden enfrentarse entre ellos. El segundo condicionante es que no puede haber una eliminatoria entre dos clubs del mismo país, lo que descarta a Real Sociedad y Betis en el bombo de posibles rivales del conjunto hispalense.

Así las cosas, sólo hay seis posibles rivales para el equipo nervionense:

Arsenal (Inglaterra)

Fenerbahçe (Turquía)

Ferencváros (Hungría)

Feyenoord (Países Bajos)

Friburgo (Alemania)

Union Saint-Gilloise (Bélgica)

El Sevilla de Jorge Sampaoli se aferra a la Europa League, su competición fetiche, para intentar enderezar una campaña traumática. En la Liga ocupa la décimo segunda posición con 25 puntos, a 3 de los puestos de descenso y a 9 de la sexta plaza, la primera que da derecho a jugar en Europa la próxima campaña.

Las fechas de los octavos de final

El conjunto hispalense ya sabe que jugará con el factor campo en contra, puesto que los seis posibles rivales son cabezas de serie, al haber sido campeones de sus respectivos grupos en la fase previa.

Las fechas previstas para la disputa de estos octavos de final son el 9 de marzo para la ida y el 16 de marzo para la vuelta.

El sorteo de los cuartos de final y las semifinales de la Europa League está programado para el 17 de marzo. Y la final se jugará el 31 de mayo de 2023 en el estadio Puskás Arena de Budapest, con capacidad para más de 65.000 personas,.

El campeón obtiene una plaza en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023/24, si no se ha clasificado a través de su competición nacional.