¿Siguen contando doble los goles fuera de casa en la Europa League?

La regla del valor doble fuera de casa siempre ha traído dolores de cabeza, tanto para los entrenadores y sus planteamientos distinguiendo claramente entre jugar en casa o fuera, como para los aficionados y las cábalas mentales para ir sumando mentalmente los goles que necesita su equipo para clasificarse.

Ahora, no existe tal distinción y los goles fuera de casa no tienen valor doble. Desde la temporada 2021-22, la UEFA anunció que los tantos anotados no cuentan por dos en caso de empate en una eliminatoria de competición UEFA, por lo tanto en Champions League como en Europa League no cuentan doble los goles fuera de casa.

Así pues, las eliminatorias en las que ambos equipos finalicen los 180 minutos con el mismo número de goles, más allá de dónde se han metido los goles, deberán disputar una prórroga de 30 minutos y si es necesario una tanda de penaltis para decidir al clasificado.

Esta regla, que entró en vigor en 1965 y se eliminó en 2021, ha sido un tema de debate recurrente y aún hoy en día no ha habido unanimidad de opiniones entre entrenadores, aficionados y otras partes interesadas en el fútbol.