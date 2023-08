Rafa Mir acelera su salida al Valencia

El delantero español admitió no estar conforme con su situación actual en el Sevilla El Valencia ha fijado a Rafa Mir como objetivo número uno para reforzar la delantera

La actuación de Rafa Mir ante el Alavés fue una de aquellas que permiten dar un golpe sobre la mesa. El delantero español exprimió al máximo el escaso cuarto de hora que estuvo sobre el césped para firmar un gol de bandera en el tiempo de descuento.

En condiciones normales, el tanto hubiese servido para reivindicarse ante Mendilibar, pero parece que la relación entre ambas partes ha alcanzado un punto de no retorno. Al finalizar el partido, Rafa Mir admitió abiertamente no estar contento con su situación en el conjunto hispalense.

"Siempre he estado ahí. Ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo. No estoy contento, la verdad, ni por jugar poco ni por perder ni bueno… esto no es lo que lo que quiero ni lo que tiene que querer el club”, aseveró en declaraciones post partido.

Rafa Mir está apretando para fichar por el Valencia. Sabe que en Mestalla tendría muchos minutos, incluso un hueco en el once, y le seduce la propuesta del joven equipo dirigido por Baraja. El interés es recíproco, ya que el conjunto che ha fijado al delantero hispalense como objetivo número uno para reforzar el ataque. Sus últimas palabras podrían acelerar el proceso.