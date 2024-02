Guerra en el Sevilla: Januzaj responde a Orta

Las malas sensaciones del Sevilla sobre el césped parecen tener réplica ahora lejos del verde. Víctor Orta, director deportivo del equipo hispalense, lanzó un tremendo 'palo' a Adnan Januzaj al afirmar hoy que el belga "tuvo ofertas de Escocia, Turquía y Francia, pero para él no es un problema no tener minutos". El futbolista, lejos de arrugarse, ha respondido rápidamente en sus redes sociales y de manera contundente.

"Víctor Orta no dice la verdad y sabe perfectamente cuál ha sido mi pensamiento en todo momento", afirma Januzaj en un comunicado expuesto en sus redes sociales. "Orta me señala y acusa con una serie de comentarios absolutamente fuera de lugar. Expongo que en ningún caso me he negado a salir del Sevilla, una circunstancia en la que ha afectado más su trabajo y proceder, sin opciones reales que satisficieran a todas las partes".

"Sí hubo algunas ofertas, pero las descarté porque no consideré que fueran los destinos adecuados por diversas razones", explica el belga. "Que Víctor Orta cargue contra mí, o contra cualquier futbolista de la actual plantilla, me parece inapropiado y tremendamente doloroso. Quiero demostrar que puedo revertir la situación", concluye.