Osasuna carga contra el Chimy: "Me pareció lamentable"

El Chimy Ávila parece no haber salido de la mejor manera de Osasuna. El delantero rosarino pondrá rumbo al Real Betis tras acordar su salida del equipo navarro, aunque parece que desde Osasuna guardan ciertas reticencias al modo de salir de jugador.

El equipo verdiblanco acordó con Osasuna el traspaso del jugador en los últimos instantes del mercado de fichajes. El delantero rosarino quería un nuevo desafío lejos de Navarra, así que presionó su salida a pesar de que el club 'rojillo' no estaba dispuesto a dejar marchar a su jugador.

Las reacciones a su salida de Osasuna han sido rápidas. Braulio Vázquez, director deportivo del equipo navarro, ha criticado su salida del club: "Somos conscientes de que si se hubiese quedado, en julio valdría menos dinero. El club se ha movido bien en este mercado, estamos satisfechos, aunque personalmente no me gustó lo que hizo el Chimy, me pareció lamentable", confiesa.

El director deportivo ha explicado sus palabras: "Se lo dije en privado, aunque también lo haré público. Cuando alguien se lesiona le renovamos, si lo hace bien le subimos el sueldo... En el Betis va a hacerlo bien y hará goles, nos hemos portado bien con él así que hemos llegado a un acuerdo que favorece a las dos partes".