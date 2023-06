Vilda dará este lunes la prelista mundialista con alguna de 'las 15'

Las negociaciones con la RFEF han calmado los ánimos de jugadoras que regresarán con España Otras, en cambio, ya han anunciado que siguen renunciando

Cuando este lunes (16:00 horas) el seleccionador nacional femenino Jorge Vilda dé a conocer la prelista de elegidas para competir por España en el Mundial del próximo verano en Australia y Nueva Zelanda se desvelará el secreto sobre qué jugadoras están dispuestas a volver al equipo después del cisma producido tras la pasada Eurocopa.

Entonces quince jugadoras firmaron su renuncia para ser seleccionables con el equipo español. Se trata de Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Lola Gallardo, Moraza, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Lucía García, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.

Adujeron, en genérico, a que la situación generada en torno al equipo nacional estaba afectando "de forma importante" su estado emocional y, por consiguiente, también a su salud.

"Actualmente, no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”, expresaban las quince en un correo remitido a la federación.