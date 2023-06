Incertidumbre en la selección con 'Las 15'

'El Larguero' informó que algunas de las futbolistas ya habrían mandado un correo diciendo que volvían a estar en condición de convocables Mapi León y Patri Guijarro han sido claras en su postura en las últimas entrevistas: "A día de hoy, no voy a ir"

Jorge Vilda desvelará la lista de preparación para el Mundial el próximo lunes, 12 de junio. El viernes 30, el seleccionador nacional anunciará las 23 jugadoras que representarán a España en elCampeonato del Mundo. Este primer anuncio llega en un contexto de máxima incertidumbre, con el conflicto entre algunas de las jugadoras y la selección y federación todavía sin resolver.

El pasado lunes, el programa ‘El Larguero’ de la SER informó que varias de las futbolistas que en septiembre anunciaron que no estaban en condiciones de ser convocables ya habrían mandado el correo electrónico que se les pidió para informar que volvían a ser convocables y que entonces sería Vilda el que decidiría si incluirlas o no en la lista de preparación.

DIFERENCIAS

Sin embargo, no son todas -las quince- jugadoras las que han mandado este mail. Hay algunas que consideran que las mejoras que se han hecho desde la RFEF -especialmente de condiciones en desplazamientos y cuerpos técnicos- no son suficientes para garantizar los mínimos que debería tener la selección para competir contra los grandes combinados en los torneos importantes como el Mundial o la Eurocopa.

“A día de hoy, no voy a estar en el Mundial”, dijo Patri Guijarro el mismo lunes y dos días después de ganar la Champions siendo MVP de la final en una entrevista primero en RAC1 y luego en MD. Así, “por coherencia”, se mantiene en la postura que ha estado defendiendo durante los últimos ocho meses.

La centrocampista azulgrana va en la misma línea que su compañera Mapi León, que ya dijo hace un mes en SPORT y El Periódico que “no es una decisión que tome a la ligera, pero es algo que tengo que decidir y mi decisión es clara". "Mapi León [dijo en tercera persona hace unos días en RAC1] tiene una manera de vivir y unos valores... Yo no puedo volver si la situación no cambia. Si a mí no me dicen el plan... Cambios tiene que haber. Yo no digo que no lo estén haciendo, pero yo no considero que sean suficientes”.

La situación es delicada y sigue dejando una negociación interna de la que no se han conocido detalles hasta ahora. “Me gustaría acercar posturas con la Federación y que no sea una guerra”, dijo Aitana Bonmatí en el ARA hace unos meses. La postura de unas es muy clara; y sobre las otras acabará decidiendo Vilda.