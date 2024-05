Su cita se pone a cantar y Beth casi sale corriendo de 'First Dates': "Lo veo por la tele y pienso pero qué haces subnormal"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Judith, es madre de tres hijos y pasó una dura situación familiar. Es lesbiana pero aún así acabo siendo pareja de dos hombres porque cuando en su casa contó su orientación sexual no le aceptaron. "Por eso me fui de casa con 13 años", le ha contado al presentador.

A cenar con ella ha llegado Beth, se define como una chica que por su físico suele atraer a las mujeres pero a Judith no le ha parecido para nada así: "Cuando ha entrado he visto a mi tía y tiene casi 70 años".

A Beth tampoco le ha hecho gracia su cita: "Demasiado...estos encajes que me lleva no van conmigo", ha soltado al verla. Y además también ha puntualizado sobre su físico: "Yo no juzgo que una persona esté más delgada o más gorda pero yo si estuviese así no vestiría así", ha soltado ante cámaras.

La cena ha empezado muy tensa entre las dos y el feeling no aparecía. Así que Judith ha empezado contándole que había tenido dos parejas, dos hombres, con los que ha tenido tres hijos y Beth le ha soltado: "Yo soy lesbiana, no soy bi ni esos motes que le ponen ahora, ni me he casado, ni he tenido hijos...", le ha dicho.

La tensión se podía cortar con cuchillo pero Judith ha decidido levantarse para cantar una canción dedicada a su cita y ha sido la gota que ha colmado el vaso: "Casi se me cae el cielo encima, esto es lo que yo veo por la tele y pienso pero qué haces subnormal", ha espetado Beth.

La dinámica no mejoraba, Judith le ha hablando de la pandemia: "¿Tú te has creído la pandemia o no?", le ha preguntado a su cita. Beth le ha respondido "Yo me lo he creído porque yo cogí el covid" y Judith ç+le ha corregido: "El supuesto covid".

"Yo le he seguido el rollo porque ya como estaba tan aburrida de escuchar tantas cosas", ha dicho Beth. Cuando le ha preguntado qué piensa de la cita Judith le ha dicho que "se siente súper agusto pero que si se hubiera tenido que fijar en ella en otra parte no lo habría hecho".

Y Beth tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad y le ha dicho que "va casi sin nada vestida".

En el momento de la decisión final ninguna de las dos ha querido tener una segunda cita y se han ido separadas para casa.