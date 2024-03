Registro de la Federación Española de Fútbol en directo | Última hora: registran la casa de Rubiales

"NO TENÍA NI IDEA"

A su vez, la Selección Española ha tenido una mañana muy tranquila pese al registro de la UCO en la RFEF y algunos domicilios particulares. David Raya, que ha hablado ante la prensa este mediodía, asegura que "no tenía ni idea. Nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado y no me he dado cuenta de lo que pasaba".