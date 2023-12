Juan Señor: "Es un privilegio haber marcado uno de los goles más importantes del país"

Hablar de Juan Señor (Madrid, 1958) implica rememorar uno de los goles más importantes de la selección española de fútbol. El 21 de diciembre de 1983, hace ahora 40 años, España se enfrentaba a Malta, en el último partido de la fase clasificatoria de la Eurocopa del 84, con la necesidad de marcar más de 11 goles si quería superar a Holanda en la clasificación. Parecía imposible. La selección no había conseguido marcar más de cuatro goles en esa fase. Pero empezó el partido y los goles empezaron a llegar, y con ellos la ilusión de todo un país por conseguir hacer realidad un sueño.

El gol de Señor, exjugador del Real Zaragoza que más veces ha vestido la camiseta de ‘La Roja’, no solo clasificó al equipo para una Eurocopa, sino que sentó las bases para construir una selección nacional competitiva. Desde aquel entonces, España ha conseguido estar en todos los grandes torneos disputados hasta ahora, a excepción de la Eurocopa de 1992.

¿Cómo fueron los días previos al partido?

Una semana antes del encuentro nos reunimos todos los jugadores de la selección para ver el Malta-Holanda, el penúltimo partido de la fase de clasificación. Al final el resultado acabó siendo muy malo para nosotros, ya que Holanda marcó 6 goles, pero también comprobamos que por el número de ocasiones generadas, era posible ganar nuestro duelo con un gran número de goles.

¿Qué os dijo vuestro entrenador, Miguel Muñoz, en la charla previa al encuentro?

Muñoz era un hombre de pocas palabras, pero ese día nos quiso motivar: "Vamos a intentarlo y vamos a dejarnos todo en el campo. Sabéis el fútbol que debemos hacer, uno rápido, fluido y con balón. No nos volvamos locos. Las oportunidades y los goles van a llegar". Al final, quiso poner en valor por qué estábamos allí y la suerte que teníamos de representar a nuestro país. A mí específicamente, me cambio de posición. Normalmente, jugaba de mediocentro ofensivo, pero en este partido me colocó en el lateral derecho para poder incorporarme a los ataques por la banda.

Yo creía que era posible desde antes de empezar el partido, pero sí que es verdad que los goles en la segunda parte vinieron muy seguidos... Con cada gol nos crecíamos más Juan Señor — Exjugador de la Selección Española y del Real Zaragoza

Un partido que no empezó de la mejor manera

Una de las primeras ocasiones del partido, fue tu penalti fallado... ¿Qué se te pasó por la cabeza?

A mí me gusta asumir responsabilidades. Así que cogí el balón y fui con seguridad a tirar el penalti. Cuando lo fallé, tuve un segundo de lamentación, pero esto había pasado nada más empezar el partido y no era momento de venirse abajo. Así que rápidamente cambié el chip para poder seguir jugando el partido. Sabía que íbamos a tener muchas más oportunidades.

El once inicial del España-Malta de 1983: Camacho, Maceda, Goikoetxea, Gordillo, Señor y Buyo (arriba); Carrasco, Víctor, Santillana, Rincón y Sarabia (abajo) / EFE

Al descanso os vais 3-1 en el marcador. Eso significaba que necesitabais marcar nueve goles más en la segunda parte. Algo que prácticamente parecía imposible ¿Cómo estaba el ambiente en el vestuario?

Hubo un momento de silencio. Estábamos enfadados porque solo habíamos podido marcar tres goles. Desaprovechamos muchas oportunidades de gol. Pero alguien rompió el silenció y empezó a motivarnos a todos. Al final, nos contagiamos entre nosotros.

¿Cómo recuerdas la segunda parte? ¿En qué momento pensasteis que era posible?

Yo creía que era posible desde antes de empezar el partido, pero sí que es verdad que los goles en la segunda parte vinieron muy seguidos, y con cada gol nos crecíamos más.

Enseñamos a todo el mundo que España podía estar entre las potencias del fútbol mundial Juan Señor — Exjugador de la Selección Española y del Real Zaragoza

Un gol histórico, el de todo un país

Tú marcaste el gol número doce, el que certificaba la clasificación de España a la Eurocopa de 1984, a cinco minutos para finalizar el encuentro. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando marcaste el gol? ¿Cómo te sentías?

Para mí ha sido un privilegio hacer uno de los goles más importantes del país. Sé que hizo muy felices a los millones de espectadores que nos veían. Para las nuevas generaciones que no conocen el contexto de la época, creo que mi gol es más o menos recordado como el de Iniesta (Mundial 2010) o el de Fernando Torres (Eurocopa 2008). España no estaba acostumbrada en hacer un buen papel en los torneos importantes, veníamos de la debacle del Mundial de 1982, donde nos eliminan en fase de grupos... así que es un privilegio estar con ellos en ese rango.

Cuando marqué el gol me dio un ramalazo de entusiasmo increíble. Me dio por correr sin sentido de la euforia. No pensaba en nada. Ni siquiera noté como mis compañeros me placaban al suelo. Estaba flotando. Todos teníamos un estado de ánimo exultante. Fue un sueño hecho realidad.

El duodécimo gol conseguido por Juan Señor en el icónico España-Malta de 1983 / EFE/ARCHIVO

¿Los jugadores erais conscientes de que lo habíais conseguido? ¿Cuál fue la repercusión?

Claro que éramos conscientes. El trayecto del estadio al hotel después del partido fue impresionante. Los aficionados nos seguían con banderas por las calles de Sevilla. Jamás habíamos vivido algo así. El trayecto que normalmente se hacía en 20 minutos, lo hicimos en una hora y, después, todos los periodistas en el hotel querían hablar con nosotros. Era un sin parar. El claro ejemplo de que conseguimos hacer algo muy grande, es que pasados 40 años, aún nos siguen hacen homenajes allá donde vamos.

Una generación que marcó un antes y un después

Esta generación de futbolistas llega a la final de la Eurocopa de 1984 y hace un buen papel en el Mundial del 86. ¿Cómo se vivieron esos años a nivel selección?

Éramos un grupo que nos hicimos amigos de verdad. Éramos los elegidos de Miguel Muñoz e hicimos una piña muy bonita. Nos daban igual las rivalidades que teníamos con nuestros equipos ligeros, cuando estábamos con la selección todos íbamos a una. El buen rollo que había entre los jugadores y el entrenador influía mucho en nuestra manera de jugar en el terreno de juego, y se notaba que estábamos felices. Además, por esas épocas, en la Eurocopa solo competían ocho equipos, y llegar a la final fue una hazaña increíble.

Algunos de los héroes de la remontada, en un acto de homenaje con José Ángel de la Casa. / EFE

¿Crees que el partido España-Malta marcó un antes y después en el fútbol español?

Antes de ese partido, no nos trataban como aspirantes a nada. Pero el 12-1 nos puso en el mapa y nos hizo ver como rivales temibles para los demás. Y se demostró después en los diferentes torneos que jugamos. Además, el partido también supuso un punto de inflexión para la selección, ya que a partir de ese momento España se ha clasificado para todos los grandes torneos disputados hasta la fecha, con excepción de la Eurocopa de 1992. Enseñamos a todo el mundo que España podía estar entre las potencias del fútbol mundial.