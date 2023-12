Andoni Goikoetxea: "No hay ninguna remontada comparable"

Andoni Goikoetxea Olaskoaga (Baracaldo, Vizcaya, 1956) fue uno de los jugadores que participó en aquella noche histórica en el Estadio Benito Villamarín. La selección española necesitaba ganar por 11 goles de diferencia a Malta para clasificarse a la Eurocopa del 1984, donde Holanda lo tenía todo a favor después de los resultados cosechados en la fase previa.

El jugador vasco vivió ese partido desde una posición particular, la defensa. Quizás su nombre no sea el más destacado de aquel partido, debido a que todos recordamos la figura de los goleadores, pero el central tenía la responsabilidad de que la portería de Paco Buyo no recibiera goles inesperados que pudieran dificultar, aún más si cabe, el proceso de la remontada.

¿Cómo fueron los días previos?

Los jugadores del Athletic nos incorporamos más tarde (Andoni Zubizarreta y Manu Sarabia). Esos días éramos conscientes del reto que teníamos por delante. Intentábamos por todos los medios darnos ánimos, sabiendo que había que ganar por 11 goles de diferencia. La última noche empezó a llover en Sevilla y nosotros apelábamos a la afición que tenía que asistir al Estadio Benito Villamarín.

Internamente, ¿cómo recibieron aquella falta de optimismo?

Nadie decía que podíamos remontar. También es verdad que nosotros teníamos muchas dudas de que eso pudiera llegar a suceder. Además, como el día anterior llovió, hubo media entrada en el estadio.

¿Qué jugadores creían más en la posibilidad de remontar?

Recuerdo que Poli Rincón y Lobo Carrasco eran los que más creaban ese clima de optimismo.

¿Cuál era su sensación?

Al final me acabé sumando a la ola de optimismo que se había instaurado en el vestuario.

Andoni Goikoetxea en una rueda de prensa / EFE

La selección no había marcado más de cuatro goles en todos sus partidos de la fase previa...

Este dato nos hacía pensar que era muy complicado, pero esta es la grandeza del fútbol. Si es un partido histórico es por eso. Lo normal es que hubiésemos ganado y ya.

El portero dijo que si le metíamos diez goles se retiraba del fútbol. Imagínate si era impensable...

El inicio no fue el deseado...

El partido se presentó con el penalti fallado de Juan Señor y el empate de Malta. Nos fuimos al descanso con una renta de dos goles de ventaja. Sin embargo, el optimismo no bajó. Había que seguir jugando, pero viendo los datos nos faltaban nueve goles en 45 minutos. Sale a un gol cada 5 minutos. Parecía imposible.

Remontada a contrarreloj

¿Cómo estaba el equipo en el descanso?

En el vestuario seguía el mensaje de "vamos a por ellos". Al final, era una selección muy inferior a nosotros físicamente. Durante la primera parte, a excepción del gol, ellos no pasaban del mediocampo. Si ves la alineación, el carrilero era Juan Señor y estaba metido en el ataque. Maceda, que era mi compañero atrás, estaba de mediapunta. Solo nos quedamos yo y Camacho en defensa, por si pasaba algo.

¿Qué consigna recibisteis del entrenador en aquel momento?

Recuerdo que Miguel Muñoz nos dijo que diésemos intensidad al partido. Podíamos fallar, pero teníamos que generar. La frase era: "tenéis que darlo todo". Si no lo conseguíamos iba a ser algo natural, pero si lo hacíamos era historia.

¿Cuándo creísteis que podíais remontar?

Creo que nos damos cuenta de que podíamos remontar a partir del octavo gol. Veíamos que llegábamos con fluidez y sobre todo que teníamos acierto. Se nos estaba dando todo de cara. A partir de ese gol, creíamos. Quedaba mucho tiempo. Cada 3-5 minutos hacíamos gol. Llevábamos un ritmo de competición muy alto.

Tenía una posición de lujo en la segunda parte. Era un espectador, pero iba con mucho cuidado.

¿Cómo eran las caras de los jugadores de Malta?

Los de Malta estaban incrédulos. El portero dijo que si le metíamos diez goles se retiraba del fútbol. Imagínate si era impensable...

¿Cuál fue la reacción del Estadio Benito Villamarín?

El partido empezó con media entrada y cuando la gente vio que empezábamos a meter goles se llenó el campo. Hasta los porteros del estadio se fueron de sus puestos y el campo acabó abarrotado. Cuando dicen que la lluvia en Sevilla es una maravilla... Puedo dar fe.

Después del 12-1, os anulan otro gol...

Es un gol que creo que fue legal. Hoy con VAR, hubiese sido gol. Aunque era lo de menos. Yo creo que si hubiésemos necesitado otro, lo habríamos marcado.

¿Quién crees que fue el mejor jugador del encuentro?

Decirte uno es complicado, pero te diría los dos delanteros (Santillana y Rincón) que entre ambos marcaron ocho goles.

¿Cómo valoras la actuación individual que tuviste aquella noche?

Me vi pletórico. Tenía una posición de lujo en la segunda parte. Era un espectador, pero iba con mucho cuidado. Ni yo ni Camacho contemplábamos cometer otro error como en la primera parte.

Acto conmemorativo en el Estadio Benito Villamarín / EFE

Sin embargo, en La Valeta tan solo ganasteis 2-3...

Eso no tiene explicación. El fútbol es así. Ese día era magia y también fortuna, porque generábamos peligro cada vez que llegábamos. Si ves ahora los goles, son todos preciosos (Rincón, Santillana, Maceda, Sarabia, Señor…).

¿Crees que existe alguna remontada comparable?

No creo que haya ningún partido comparable en selecciones. Nosotros nos estábamos jugando la clasificación a la Eurocopa, ante una gran selección como era Holanda.

Entiendo que habría una gran celebración en los días posteriores...

Después de ello, ya pensábamos en seguir trabajando e ir a por el siguiente objetivo. No te puedes estar recreando en aquello que hiciste.

¿Habéis utilizado aquella remontada como un mensaje motivacional para afrontar otros partidos?

Eso nos servía como motivación particular. Si conseguimos llegar hasta ahí era porque lo habíamos trabajado. Dejábamos atrás a una gran selección como Holanda. En nuestro caso, había una buena selección. Éramos jugadores que nos entendíamos perfectamente en el campo.

Independientemente de la clasificación, ¿qué importancia tuvo ese partido?

A partir de ese partido, España remontó la ilusión que había perdido en el Mundial 82.

¿Cómo cambió el ambiente en aquella España tras producirse la clasificación?

En la Eurocopa salimos tremendamente motivados. Empezamos con dudas en los primeros partidos, pero terminamos llegando a la final. Francia no fue mejor que nosotros, pero tuvo mayor fortuna en aquel partido. Al final estábamos jugando en el Parque de los Príncipes.

Presente y futuro de La Roja

Para acabar, ¿cómo ve a España para la Eurocopa 2024?

La selección de Luis de la Fuente me está gustando. Hay pocas selecciones que jueguen mejor que España.

¿Cuál es su jugador favorito de la selección actual?

Si te tengo que decir uno es Morata. Siempre da la cara. Podrá fallar, pero es un jugador clave.