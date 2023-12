Poli Rincón: “Cuando vi que nos quedaban solo cinco goles, fue un no parar"

La historia de Hipólito ‘Poli’ Rincón Povedano (Lavapiés, Madrid, 1957), no solamente trae consigo el jugador que se lesiona a días de empezar la Eurocopa de 1984 o quien no acaba disputando ni un minuto del Mundial de 1986. El exjugador de Madrid y Betis empezó trabajando a los 14 años: su padre era mecánico y vendía billetes en el metro hasta la madrugada. Por sus orígenes humildes, Rincón supo apreciar desde muy joven el verdadero valor de la vida. En la noche del 21 diciembre de 1983, hace ahora 40 años, cuando España necesitaba ganar a Malta por una diferencia de once goles para meterse en la Eurocopa de 1984, fue uno de los grandes protagonistas del partido y autor de cuatro goles, todos en la segunda parte.

Un partido para el recuerdo

¿Cómo recuerda vivir el famoso España-Malta (12-1)?

El recuerdo que tengo te lo puedes imaginar. Es un partido que entró en los anales de la historia del fútbol español y 40 años después lo seguimos conmemorando con varios actos institucionales, como el del 21 de diciembre que nos tiene preparado la Federación. Esto significa que el partido significó para todo el mundo que lo vivió. Todos se acuerdan de donde estaban aquella noche. Yo creo que tanto en mi vida personal como profesional marcó un antes y un después jugar aquel partido. Quizás de las cosas más importantes que nos han pasado, hablo personalmente.

Viendo lo importante que fue aquel partido para todos ustedes, ¿cómo le explicaría a una persona que no lo vivió, cómo fue todo aquello?

Explicarlo con palabras y el sentimiento que nos produjo es algo muy complejo. Si de verdad no hubiéramos creído que de verdad lo podíamos hacer, creo que no podríamos haberlo conseguido. Me limitaría a decir que la gente más joven se guíe por sus padres, abuelos, familiares o personas que vieron, porque son los que mejor se lo puedan explicar.

Veníamos de un disgusto muy grande como el Mundial de 1982, en la que España como anfitriona quedó eliminada en fase de grupos y este partido volvió a unir a la gente. La sensación del equipo en aquel momento era de haber conseguido algo único, histórico. Era intentar coger el balón con cada gol para ir a por otro sin haberlo celebrado.

La plantilla de aquel partido reunida en un homenaje en el Villamarín / EFE

En ese mismo sentido, ¿a partir de qué momento del partido ven que es una posibilidad real conseguir esos doce goles que se acabaron marcando en el partido?

Yo creo que hasta que no lo volví a ver repetido no me acordaba de muchas cosas que habían pasado. Nosotros queríamos que el partido empezara para intentar conseguir la hazaña y una vez empezado se me pasó volando, la primera parte sobre todo. En cambio, en el segundo tiempo teníamos 45 minutos para marcar nueve goles, porque habíamos hecho tres en el primer tiempo. Pero sin darnos cuenta habíamos metido cuatro goles. Cuando volví a mirar el marcador ya íbamos 7-1 y fue en ese momento que dije “esto lo conseguimos”. Fue principalmente en ese lapso de tiempo, cuando quedaban 35 minutos para que finalizara el partido. Cuando vi que nos quedaban solo cinco goles fue un no parar hasta el gol número doce.

Parece a lo mejor más sencillo de lo que realmente fue hacerlo, porque con media hora de partido y con la exigencia que hay hoy en día parece algo casi imposible

Cuando ganas un partido y no necesitas un número determinado de goles resulta mucho mejor que si te debes a una necesidad por presión. Nosotros cuando hicimos cuentas entre 90 minutos te haces una idea de la cantidad de goles que debes marcar. Cuando tienes un compromiso y obligación a la que llegar es mucho más complejo.

¿Cómo recuerda la secuencia del gol número doce?

Cuando Juan Señor marca el último gol, sale corriendo y me da por mirar al marcador y pone 2-1 que quería decir 12-1 y parecía un 21. Fue en ese momento en el que me di cuenta de que habíamos llegado a los doce goles y salgo corriendo hacia él. Nos tiramos todos encima en el centro del campo y al levantarme no te puedes imaginar lo que se me subían los gemelos del esfuerzo que había hecho corriendo por ir a cogerle. Fue una cosa tremenda y tuve que pedir el cambio.

El duodécimo gol conseguido por Juan Señor en el icónico España-Malta de 1983 / EFE/ARCHIVO

Con el paso de los años, ¿ha seguido manteniendo contacto con todos sus compañeros?

Sí, con todos. El otro día estuvimos juntos en un homenaje muy bonito que nos hicieron en Sevilla, aunque faltó por desgracia uno de los más importantes para mí, uno de mis mejores amigos como era el ‘pichón’, Marcos Alonso, que ya no está entre nosotros. Ahora nos volveremos a ver todos el 21 de diciembre en Madrid por un acto conmemorativo que nos va a hacer la Federación. Éramos muy amigos, nos conocíamos mucho y coincidíamos también en LaLiga. Los cuatro-cinco años que estuve de seguido en la Selección nos dio una convivencia y relación muy especial.

Entiendo que más allá de lo que supusiera para la selección, para ustedes fue un punto de inflexión para que os unierais todavía más...

Hay una frase, entre las muchas que surgieron antes del partido, de Miguel Muñoz, que era un padre para todos nosotros. Él solo quería una cosa: que cuando acabara el partido, el país se sintiera orgulloso de nosotros. Eso fue para nosotros importantísimo, así salimos al campo.

La Eurocopa de Arconada y el Mundial de Maradona

A raíz de lo que mencionaba de Miguel Muñoz, usted fue convocado al Mundial de 1986, pero no llegó a disputar ningún minuto...

No, no jugué ningún minuto. Estuve calentando varios partidos, pero no se dio. Eso fueron otras circunstancias, que prefiero no acordarme de ellas. De hecho, estando en la concentración me quise marchar, porque pasaron cosas que no tenían que ver con el fútbol realmente. Con todo y eso, tengo un recuerdo maravilloso del Mundial. Si en el partido contra Bélgica se hubiera hecho de otra manera no hubiéramos perdido, evidentemente. Pero esa es mi opinión personal.

¿Cree que España hubiera podido ganar ese Mundial?

¡Totalmente! Estoy convencido de que lo hubiéramos ganado. Se tomaron decisiones que quedan entre nosotros y ya está. Incluso cuando íbamos empatados a uno con Bélgica, creo que si se hubieran tomado otras decisiones hubiéramos tenido la posibilidad de ganar. No fue así y nos acabaron eliminando por penaltis y nos tuvimos que volver para casa. Pero esa selección podría haber sido campeona, al menos jugar la final del Mundial.

Butragueno en el Mundial de Mexico 1986 / EFE/ARCHIVO

Cómo son las cosas, aquel partido contra Malta acaba con España llegando a la final de la Eurocopa de 1984.

Teníamos una selección extraordinaria. En mi caso me lesioné contra Hungría a cuatro días de empezar la Eurocopa. Meto el gol en Hungría y me rompo los abductores. Hubo también tres o cuatro lesionados más. Si en ese partido hubiéramos estado todos disponibles, no sé si esa final la hubiera ganado Francia, que no quiere decir que los que jugaron no tenían mérito. Pero cuando hay cinco-seis futbolistas que son titulares y no están, el equipo se resiente. Hay que estar muy orgulloso, porque pasamos de que nos echaran en la primera fase en el Mundial de España, a llegar a la final de la Eurocopa, cuando eran solo ocho selecciones las que jugaban, con dos grupos de cuatro. Ahí iban las mejores, no había fase de grupo.

Entiendo que tiene una sensación agridulce de aquel europeo, con la lesión que sufrió...

Te puedes imaginar lo que significaba para mí. No haber jugado la final de una Eurocopa en el momento que estaba de forma, con una selección extraordinaria… por eso llegamos a la final con la Francia de Platini, Tigana, Giresse, Genghini, Luis Fernández… fíjate que selección tenían. Por algo fueron campeones de Europa. Me pasó lo que nunca quieres que te pase en el fútbol, lesionarme a cuatro días de empezar la Eurocopa.

¿Qué le generó más impotencia, que España perdiera la Eurocopa de 1984 o quedar eliminada en cuartos en el Mundial de 1986.

Para mí la de la final, fue una pena perderla. Teníamos un equipo extraordinario, que ya había hecho lo difícil que era llegar a la final, como eliminar a la Alemania de aquel momento. Es una pena que por un gol que a Luis se le mete por debajo, en una falta que apenas había tenido peligro. Estábamos controlando muy bien el partido, pero pasó esa jugada desafortunada y perdimos la final. La que más coraje me dio, porque me lesioné, fue no poder estar en la Eurocopa, porque pese a estar en el banquillo invitado en la final… Me hubiera gustado aportar mi granito de arena y estar con mis compañeros. Esa es la que más me dolió de todas.

Fútbol 'retro' y la Selección actual

Usted también había hablado en alguna entrevista que la calle te aporta algo diferente como la picardía, ¿echa de menos el fútbol de antes?

¡Muchísimo! Creo que la calle es una universidad que te enseña la vida. Si no vives ni conoces la calle y lo que te puede aportar, te vas a dar muchos choques en la vida. Yo he tenido la fortuna, entiéndeme cómo lo digo, de ya trabajar con 14 años, dado de alta en la Seguridad Social y he tenido que aprender desde bien temprano el valor que tienen las cosas en esta vida. He tenido la suerte de tener unos padres maravillosos que me han dado todas las oportunidades para poder jugar al fútbol. Mi padre era mecánico y trabajaba vendiendo billetes en el metro por la noche hasta la una y media de la mañana. Conociendo y viviendo eso, sabía lo que quería de la vida y dónde quería llegar. Gracias a Dios pude llegar y disfrutar de las oportunidades que me dieron mis padres para jugar a fútbol. Algo que era muy difícil, teniendo que trabajar con 14 años.

Cambiando de tercio, ¿cómo ve a la selección de Luis de La Fuente y dónde cree que puede llegar de cara a los próximos torneos que se avecinan?

Yo creo que tenemos unos futbolistas extraordinarios, con una calidad superlativa. ¿Dónde pueden llegar? Donde ellos quieran, donde ellos sean capaces de entender lo que es la vida, lo que te depara y el precio que tú estás dispuesto a pagar para conseguir tus metas. Tienen todas las condiciones para ser extraordinarios y para poder ganar la Eurocopa perfectamente. Ahora, para eso te lo tienes que creer y tener fe, porque si no posiblemente no consigas nada. Eso es más importante que incluso la calidad, porque tú puedes luchar y sacrificar todo lo que tienes dentro para alcanzar esa calidad que a lo mejor no tienes, pero al revés no.

PEDRI SELECCIÓN / RFEF

Y si tuviera que decir un jugador que le llama la atención de la actual selección, ¿quién diría?

Hombre, hay varios, no solo uno. Tenemos una selección con muy buenos jugadores. Por ponerte un caso, que no viene jugando ahora mismo, pero que puede ser muy importante de cara a la Eurocopa. Pedri, futbolista que lo tiene todo para poder triunfar y ser un líder. Ahora viene de una lesión y ya se está recuperando con minutos en el Barça. Pero si estos futbolistas, como Morata, Dani Olmo, Rodri, con la calidad que tienen, llegan con la mentalidad que adecuada y están bien físicamente, para mí la favorita sin duda es España.

Para acabar, si tuviera que decir de forma muy breve lo que fue el España-Malta para ustedes, ¿cómo lo definiría?

Que fue único para mí y todos los que lo vivimos en aquel momento.