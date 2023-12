De la Fuente: "Se hizo una crítica miserable por la lesión de Gavi"

"La crítica profesional no me molesta nada, pero que se hablen de infundios, que no son reales, jode", dijo el seleccionador español De la Fuente explicó que está en contacto con Gavi, a quién define como "un sufridor, un luchador y va a salir adelante"

Luis de la Fuente, seleccionador español, se mostró dolido por los ataques recibidos tras la lesión de Gavi en Valladolid. El técnico, en declaraciones al 'Partidazo' de la Cadena COPE, explicó que tiene muy buena relación con Xavi Hernández y con el propio Gavi, con quien se interesa de forma constante por su recuperación.

"Con Gavi no pasó otra cosa que no fuera fútbol, quedé muy jodido", dijo De la Fuente. El técnico añadió que "hablé con Xavi, tengo muy buena relación y comprendió mis decisiones".

De la Fuente recordó cómo "en el descanso de Valladolid estábamos rotos. Hemos pasado de ser un buen equipo a estar en camino de ser un gran equipo. Somos una familia y todos los jugadores estaban en la sala de fisios destrozados. Algunos llorando".

El míster recalcó que "hablo con Gavi y su entorno. De cómo va evolucionando. Tiene sus picos, va a tener que sufrir, pero es un sufridor, un luchador y va a salir adelante".

Momento de la lesión de Gavi. | EFE

Mientras De la Fuente se ha volcado con Gavi, ha encontrado al mismo tiempo "una crítica miserable. Responsabilizar a un entrenador cuando un jugador está sano, que venía de no jugar el domingo el fin de semana...¿si se lesiona otro no pasa nada?".

De la Fuente reveló que tuvo que frenar incluso al futbolista porque "el día anterior, mientras todos recuperaban. Gavi ya estaba con balón y quería meterse a trabajar con los otros compañeros".

"Siempre hay incendios"

El riojano se definió como alguien que "no es rencoroso, pero me protejo un poco más. Soy más reservado. Cuando te pegan una puñalada, duele". A De la Fuente le cuesta entender cómo "en todas las ruedas de prensa ha habido un incendio que apagar. Si son futbolísticos, vale. Pero han sido algunos que no eran futbolísticos".

Sergio Ramos, defendiendo la camiseta de España | Google

Uno de estos caso, por ejemplo, fue el de Sergio Ramos sobre quien "se dijeron cosas que no eran ciertas. Las conversaciones privadas mueren conmigo". De la Fuente le comunicó que no contaría con él como "deferencia para una persona que entrené a los 15 años y tomé la decisión de apostar por otros jugadores".

Cansado del 'caso Ramos'

De la Fuente aclaro que "las puertas de la selección están abiertas para todos, pero si no viene, será por algo. Es por un aspecto subjetivo, que es mío. Los hechos hablan por sí mismos". El riojano entiende que el debate sobre Ramos es "estéril, hablemos de los que están".

El míster anunció que para los amistosos de marzo ante Colombia y Brasil "llevaré a lo mejor en la lista de marzo. Si veo a alguien cansado, como he demostrado en otras situaciones, no ha venido".

También volvió a insistir que no le preocupa su renovación, que termina el 30 de junio en medio de la Eurocopa porque "las dos partes tenemos que estar de acuerdo. Yo estoy feliz en mi casa, de la Federación me han transmitido lo mismo. Buscaremos el momento adecuado".

Fútbol femenino

De su relación con el fútbol femenino, De la Fuente comentó que "he tenido una relación excepcional con Jorge Vilda, tengo una relación excepcional y cercana con Montse Tomé. También con el cuerpo técnico femenino".

En cuanto a la confección de su lista, De la Fuente comentó que "hay una serie de valores de obligado cumplimiento. Una buena persona es un equipo es generoso, buen compañero, que trabaja por el bien común. Para mí eso es ser buena persona en el aspecto futbolístico".

En este sentido, apuntó que "un mal día por un mal comportamiento de un jugador te deja fuera de una competición europea y a mí esto me ha pasado".