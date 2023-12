De la Fuente año I: Cinco obstáculos salvados

Luis de la Fuente cumple este viernes su primer año al frente de la selección española relevando a Luis Enrique Pese a la presión, solo ha perdido un partido, ha clasificado a España para la Euro y ganó la exigente Nations League

Luis de la Fuente cumple este viernes 8 de diciembre un año desde que fue anunciado de forma oficial como nuevo responsable de la selección española de fútbol. Han sido 12 meses con cinco ventanas internacionales complejas y en todas ellas ha tenido que superar diferentes obstáculos que ha sorteado siempre con nota.

El técnico riojano ha impregando su sello propio a la selección. Una España con distintos registros, algo que buscaba el director deportivo, Albert Luque, para romper una línea previsible de juego con Luis Enrique. Su buen talante también ha ayudado a sofocar los incendios mediáticos que se han propagado en cada una de las cinco concentraciones que ha tenido que afrontar.

Debut y polémica por Sergio Ramos

De la Fuente arrancó el año con las ideas claras. Una de su primeras iniciativas fue comunicar personalmente por videoconferencia a Sergio Ramos que no iba a contar con él. Una deferencia especial para el futbolista con más partidos en la historia de la Roja con 180.

Sin embargo, el andaluz no encajó bien la noticia y anunció su retirada de la selección con un tono agrio. En su comunicado de despedida afirmó que su "trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido".

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

De la Fuente facilitó su primera lista con 15 cambios respecto a la del Mundial y aires renovados. Sin embargo, en la rueda de prensa tuvo que contestar hasta ocho preguntas sobre Ramos, que saldó lo mejor que pudo.

Su debut en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024 no era fácil frente a Noruega y Escocia. España goleó a los noruegos en Málaga (3-0) gracias a que De la Fuente activó con Joselu el Plan B que se le pedía a Luis Enrique. Es decir, aplicar un juego más directo para solventar partidos complejos.

España ganó a Noruega en Málaga con dos goles de Joselu | EFE

Sin embargo, en Glasgow, en su segundo partido hizo hasta ocho cambios, siguiendo sus hábitos en la sub-21, y la jugada le salió mal con una derrota por 2-0. De la Fuente tuvo que soportar una lluvia de intensas críticas.

Esta derrota, a la larga, fue la única en sus diez partidos como seleccionador, sin contar con el triunfo en el amistoso disputado ante Lituania en 2021 de forma eventual por la pandemia.

Conquista de la UEFA Nations League

De la Fuente afrontó la Final Four de la UEFA Nations League en junio ya con mucha presión. El pinchazo en Glasgow aún coleaba y crecía una corriente de opinión de que su puesto podía peligrar en caso de perder ante Italia en semifinales.

España se llevó la Nations League en Rotterdam | Sefutbol

España ganó por 2-1 con otro gol final de Joselu en Enschede y se clasificó para la final de Rotterdam, donde derrotó a Croacia (0-0) en la tanda de penaltis. La Roja ganaba el quinto título de su historia de la mano del de Haro.

El caso Rubiales

La ventana de septiembre debía ser a priori plácida con los partidos ante Chipre y Georgia. Sin embargo, De la Fuente se vio salpicado por el 'caso Rubiales'. Los aplausos durante el discurso del ex presidente en la Asamblea Extraordinaria le pasaron facturas. Pese a pedir perdón el día siguiente y disculparse de forma reiterada en su primera rueda de prensa, ha sido una losa que ha tenido que arrastrar.

De la Fuente predicó con el ejemplo y el perdón que reclamaba lo aplicó, por ejemplo, con los responsables de material que se dejaron las botas de los jugadores en Barajas antes de partir hacia Georgia.

España no pudo entrenar normalmente en la previa del partido. Pese a todo, la selección se exhibió con un 1-7 y repitió triunfo frente a Chipre en Granada (6-0) para enderezar su camino hacia Alemania.

Haaland y la gestión con Lamine Yamal

España podía certificar su pase para la Euro ganado a Escocia y Noruega. El equipo supo sacar adelante la final frente a los escoceses en Sevilla (2-0) y jugó su mejor partido de la 'era De la Fuente' en Oslo ante la Noruega de Haaland. Un corto 0-1 con gol de Gavi que dio el billete matemático a España para la Eurocopa.

Gavi, protagonista ante Noruega por su gol | EFE

Lamine Yamal causó baja por lesión de última hora. De la Fuente no quiso forzarle y le dio permiso para que volviera a Barcelona después de pedir al jugador que viajara a Las Rozas para poder conversar con él. Lamine estuvo a disposición de Xavi para el siguiente compromiso liguero ante el Athletic.

De la Fuente pasó la prueba más dura a nivel deportivo. Solo faltaba asegurar el primer puesto del grupo en la quinta ventana de noviembre.

Más victorias y lesión de Gavi

La selección venció con facilidad en Chipre (1-3) con una exhibición de Lamine Yamal, quien cumplió ante Georgia en Valladolid (3-1) con su cuarto partido con España, por lo que ya no puede ser reclamado por Marruecos.

La Roja quedó primera de grupo, fue cabeza de serie en el sorteo, pero el éxito quedó empañado por la grave lesión de Gavi. De la Fuente no forzó al futbolista, quien estaba en un momento pletórico de forma, pero en una acción fortuita se lastimó.

El riojano volvió a sufrir mucha presión mediática, pero el propio Xavi le disculpó señalando que había sido una jugada desgraciada. Entre los profesionales del fútbol hubo unanimidad en no señalar al seleccionador.

Gavi, lesionado | EFE

El propio Gavi mostró a través de las redes sociales que estaba en sintonía con la Federación, reproduciendo un vídeo de la web federativa. Albert Luque, el director deportivo, estuvo a su lado en el viaje y lo vistió en la Ciutat Esportiva.

El año de De la Fuente, por tanto, se cierra con un balance incuestionable en cuanto a resultados y apaciguando todas tormentas mediáticas. Ahora tiene el gran reto de la Eurocopa, del 14 de junio al 14 de julio del 2024, en el grupo de la muerte ante Croacia, Italia y Albania.

Su contrato termina el 30 de junio, pero se ha ganado por méritos propios la ampliación y, como mínimo, acudir a Alemania sin la incertidumbre de una vinculación que terminaría en medio del torneo.