Aitana - Tomé, cronología de la última polémica en la selección española

Un conflicto entre la Balón de Oro y la seleccionadora ha traspasado las puertas del vestuario de España en la última ventana internacional del año Tomé habló en rueda de prensa y la jugadora se pronunció en el campo y en sus redes sociales

Des del Mundial del pasado verano, cada una de las tres ventanas internacionales se han contado por polémicas en la selección española, además de todo el 'Caso Rubiales' que empañó el éxito logrado en Australia y Nueva Zelanda.

Primero fue la famosa lista de Montse Tomé -que convocó a las jugadoras que se habían declarado 'no disponibles' hasta que se produjesen cambios en la RFEF-, con la cumbre de Oliva, en la que se acordaron las líneas a seguir para ejecutar esos cambios; luego, un error humano -que se intentó maquillar como un "error informático"- que dejó sin poder jugar a Paredes, Mariona, Esther e Ivana; y, el más reciente, un conflicto que traspasó las puertas del vestuario entre la seleccionadora y Aitana Bonmatí.

UN EPISODIO SURREALISTA

Este último se remonta al partido de España contra Italia en Pontevedra. Un episodio surrealista con los cambios desconcertó al equipo, que perpetró su peor actuación desde la Copa del Mundo. La Roja salió con diez jugadoras tras el descanso y a punto estuvo de hacerlo con nueve, pues Lucía García saltó al campo sobre la bocina y con las botas a medio poner. Y el combinado 'azzurro' aprovechó para meter el gol del empate y luego hacer dos más.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

"No entendía nada", dijo Esther González en una entrevista en TVE. "Estaba en el banquillo, con la segunda parte ya empazada, y Montse e Irene [del Río, asistente] me dijeron que tenía que entrar sin calentar".

Tomé, en rueda de prensa, señaló a Aitana como 'culpable' de lo sucedido, alegando que "nos ha avisado tarde de que no estaba disponible". Tras el partido, sin embargo, Athenea del Castillo contradijo la versión de la seleccionadora -sin saberlo-: "En el inicio del descanso, ya conocíamos los cambios". Sobre lo que, tres días después, la entrenadora dijo en rueda de prensa: "Athenea no tenía toda la información en ese momento, yo me remito a las declaraciones que ya hice".

'Relevo' y COPE destaparon, unas horas después del partido contra Italia, un episodio de tensión durante la media parte de ese encuentro entre Aitana y Tomé, que conllevó a que la jugadora pidiese el cambio.

DOS 'ACLARACIONES' DE AITANA

Y la Balón de Oro se pronunció en sus redes sociales: "Tras todas las informaciones y noticias surgidas sobre la situación de ayer, y viendo la publicación de algunas que no se ciñen a los hechos acontecidos, quería esclarecer lo que sucedió: Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida, porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrase otra compañera. A partir de aquí, la situación no tiene más, y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four".

Tras el partido contra Suecia -en el que Aitana lideró una remontada, entrando tras el descanso, que acabó con 5-3-, Juanma Castaño en la COPE explicó "lo que sucedió en el descanso contra Italia, una información que viene de dentro del vestuario". Decía que Tomé había visto cabizbaja a la jugadora y le preguntó varias veces si le pasaba algo, sin obtener respuesta. La seleccionadora le habría dicho "¿No me vas a contestar? ¿Quieres que te cambie?". Y Aitana habría contestado -según Castaño- "Pues venga, cámbiame".

Algo a lo que la propia jugadora respondió a los pocos minutos, citando la publicación en 'X' con un mensaje en catalán: "Seguid mintiendo, que lo hacéis muy bien". Y un emoticono de aplausos.