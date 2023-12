De la Fuente y el 'caso Gavi': "Con Xavi tengo una grandísima relación"

El seleccionador español explicó que el entrenador del Barça "entendió que la lesión de Gavi fue un accidente" También habló de la situación de Brahim, después de su buen partido con el Madrid, y sus opciones de jugar con España

Luis de la Fuente representó a España en el sorteo de la Eurocopa 2024 celebrado en Hamburgo. A la Roja le ha correspondido el grupo de la muerte, con Croacia, Italia y Albania, pero el míster es optimista y también volvió a hablar del 'caso Gavi' por si quedaba alguna duda.

De la Fuente explicó que con el staff del Barça no ha tenido ningún tipo de problema por la desgraciada lesión del canterano. "Con Xavi tengo grandísima relación, nos respetamos como profesionales y entendió que fue un accidente".

El seleccionador insistió en su discurso de que "lo más duro es afrontar la lesión de un futbolista, igual que ocurrió cuando se lesionaron Dani Olmo o Asensio, ya dije que cambiaba el resultado para que estuvieran sanos. Se prioriza la salud del futbolista, pero estamos ante una actividad de riesgo y desgraciadamente pasan estas circunstancias”, contestó a preguntas de Fernando Burgos en Radio Estadio Noche de Onda Cero.

Sobre las críticas en el entorno barcelonista, De la Fuente matizó que “no me di por aludido" y que cuenta con el aval de los futbolistas que "saben cómo los cuidamos y que fue un accidente, que lamento, como con otros compañeros que no han tenido tanta repercusión. El futbolista sabe cómo estamos y lo que hacemos".

La decisión de Brahim

De la Fuente también habló sobre Brahim Diaz, protagonista en el Madrid - Granada con una gran actuación. Brahim aún no se ha decantado de forma pública sobre si elegiría jugar con Marruecos o España.

El riojano fue tajante al respecto: "Para mí no hay debate. Brahim sé que quiere jugar con España, es la noticia que he tenido. Se ha declarado español. Pero no se trata de si uno me llama o no, es cuestión de querer con todas las consecuencias, estés convocado o no estés. A mí me consta que quiere estar con nosotros. Es muy bueno que le vaya muy bien por él, el club y el fútbol español. Es otro jugador que se suma a la causa”.

En cuanto su renovación, su contrato termina en 30 de junio del 2024 en medio de la Eurocopa, mostró su sentido común habitual. “Estoy seguro que el momento llegará cuando llegue y será pronto. Cuando dos personas, la Federación y Luis de la Fuente, estamos a gusto, no hay problema. Cuando tenga que ser, será”.