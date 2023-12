¡Tensión entre Aitana Bonmatí y Montse Tomé!

Aitana no se encontraba completamente centrada mentalmente, por lo que solicitó a otra compañera que la sustituyera El conflicto, en el que la Balón de Oro mostró de forma efusiva su cabreo, acabó finalmente con la catalana en vestuarios

Nuevos detalles sobre el lío que se vivió en la derrota de España ante Italia en la última jornada de la UEFA Nations League Femenina. La Roja cayó por 2-3 ante la selección azzurra en un partido que será recordado por el esperpento del inicio de la segunda parte, en el que las españolas saltaron al campo con diez al no realizarse el cambio de Aitana, que se quedó en vestuarios.

Según apunta la Cadena Cope y Relevo en sus últimas informaciones, se vivió un episodio de tensión en el descanso del partido, que en ese momento estaba 1-0 a favor de las españolas.

Aitana no se encontraba completamente centrada mentalmente, por lo que solicitó a otra compañera que la sustituyera. Montse Tomé, sin embargo, no habría aceptado de primeras las explicaciones de la '14' culé, e intentó motivar a Aitana, que al mismo tiempo que no compró los argumentos de la seleccionadora. El conflicto, en el que la Balón de Oro mostró de forma efusiva su cabreo, acabó finalmente con la catalana en vestuarios sin saltar al césped para arrancar la segunda mitad y con Tomé reaccionando tarde para avisar a Esther, que entró ya con el marcador empatado.

LAS EXPLICACIONES DE TOMÉ Y ATHENEA

Montse Tomé, la seleccionadora, explicó que "empezamos con diez porque Aitana nos avisa tarde”. Sin embargo, una de las sustituidas, Athenea del Castillo dio una explicación diferente: "No sé realmente lo que ha pasado, a nosotras nos han comentando los cambios al principio del descanso, antes de la charla. Ni vi los dos goles de Italia porque estaba en la ducha".

La delantera del Real Madrid se enteró por la prensa del caos y admitió que "ha sido una cagada tremenda, pido perdón. Esto no se puede permitir en un partido de este nivel”. Un error que costó caro en forma de gol y que dejó al equipo tocado hasta el punto de recibir tres goles en 20 minutos.