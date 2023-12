El surrealista error de España contra Italia: ¡saltó al campo con 10 jugadoras!

Tras el descanso, la selección protagonizó un episodio impropio de la élite continental El combinado transalpino ha aprovechado el desconcierto general para remontar el encuentro

Episodio surrealista el que se ha vivido esta noche en el encuentro entre España e Italia correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women’s Nations League. Tras el descanso, la selección española ha saltado al terreno de juego del Estadio Municipal de Pasarón con diez futbolistas… y el combinado transalpino ha aprovechado el descontrol general para poner las tablas en el marcador.

España ha llegado al descanso con un resultado favorable gracias al tanto de Athenea del Castillo antes del cuarto de hora de juego (12’). En el descanso, Montse Tomé ha decidido sustituir a Aitana. Esther González debía entrar en su lugar, pero no lo ha hecho porque no estaba preparada. Valentina Giacinti (46') ha marcado en los compases iniciales de la reanudación y la delantera del NJ/NY Gotham FC estadounidense ha ingresado al terreno de juego después del tanto del empate.

El gol no podría haber sentado peor a la selección española. Italia ha remontado el encuentro gracias a los goles de Michela Cambiaghi (57') y Elena Linari (64'). Esther González recortó distancias (76'), pero España no pudo sumar ningún punto. Como mínimo, la primera derrota de la 'era Tomé' no tuvo consecuencias importantes, pues el billete para la 'final four' ya estaba asegurado gracias al tropiezo de Suecia ante Suiza.