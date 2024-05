SAIL & CHARTER, official charter boat partner de la Copa América de vela

SAIL & CHARTER, empresa de referencia del chárter náutico exclusivo y personalizado y que proporciona soporte logístico a toda clase de regatas en todo el mundo, ha alcanzado un acuerdo con AMERICA’S CUP EVENT (ACE), organizadora de la LOUIS VUITTON 37TH AMERICA’S CUP, para ser el OFFICIAL CHARTER BOAT PARTNER del evento Copa América en Barcelona.

Según el acuerdo alcanzado, SAIL & CHARTER será el proveedor oficial para el servicio de embarcaciones chárter para invitados, VIP BOATS, embarcaciones hospitality para patrocinadores, barcos a disposición para el organizador, para los equipos participantes e instituciones y chárter Premium para aficionados. SAIL & CHARTER pone a disposición de clientes, patrocinadores, instituciones y medios su flota, que será gestionada en exclusiva durante este evento.

Una flota que alcanza más de 30 embarcaciones por ahora y que incluye grandes yates, veleros, catamaranes y todo tipo de embarcaciones con tripulación y servicios premium a bordo. Los barcos que gestiona SAIL & CHARTER van desde exclusivos yates con capacidad hasta 30 invitados, exclusivos veleros de lujo o catamaranes de gran capacidad, hasta 150 invitados. Además, SAIL & CHARTER es la empresa designada por ACE para el control de la gestión del ticketing en las embarcaciones, es decir, la venta de plazas en embarcaciones para ver las regatas desde el mar. Cuatro son las empresas seleccionadas por el organizador para este servicio: THIS IS MED, BLUE MAGIC CAT, ESCOLA PORT DE BARCELONA Y CHARTER AND DREAMS.

SAIL & CHARTER será la encargada de la coordinación y control de este fundamental servicio, que permitirá a los aficionados venidos de todo el mundo, salir a la mar para disfrutar de este espectáculo. La Copa América es el tercer evento en audiencia en el mundo, solo precedida por los Mundiales de Fútbol y los Juegos Olímpicos, lo que da una idea de la repercusión de este evento y del poder de convocatoria que le acompaña.