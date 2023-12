Laporta: “La Agrupació ayuda a entender por qué el Barça es más que un club”

El presidente del FC Barcelona destacó la labor de la Agrupació en el Sopar Anual Se emocionó al ver a Belletti entre los asistentes: “Tú nos diste la segunda Copa de Europa”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este viernes en el Sopar Anual de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona que es "un orgullo estar aquí" y se ha puesto al servicio de los exjugadores y exjugadoras para lo que necesiten. Ha comentado también que "la Agrupació ayuda a entender por qué el Barça es más que un club, porque detrás de cada jugador y jugadora hay una historia de fidelidad".

Laporta llegó sobre las 22.30 horas procedente del Palau Blaugrana, donde presenció una victoria del equipo de baloncesto en la Euroliga. Entró en el salón acompañado por el himno del FC Barcelona, el del 125º aniversario, y demostró su carisma saludando a un buen número de mesas, haciendo una parada muy emotiva a la que ocupaban las pioneras.

"Felicidades por los retos conseguidos este año", dijo Laporta al presidente de la Agrupació, Juan Manuel Asensi. "Si el próximo año hacemos 125 años es gracias a vosotros, así que, en todo lo que podamos ayudar, aquíe estará el club, a vuestro lado".

Emotivas palabras para Belletti

Laporta se emocionó al recordar alguno de los exjugadores que estaban presentes en la velada, como Belletti. "Me emociona verte aquí, nos diste la segunda Copa de Europa en 2006". También tuvo un mensaje para las pioneras: "Da gusto verlas, siempre con un gran empuje y ganas de participar".

Se refirió también al fútbol femenino, comentó los Balones de Oro de Alexia y Aitana y aseguró que "queremos dar solución a todas las necesidades que tenéis porque requiere de un tratamiento especial. Estamos orgullosos de tener el fútbol femenino que tenemos".

De Asensi comentó que "es una persona fantástica, nos entendemos muy bien, tiene un gran corazón, pundonor, constancia, nunca renuncia... La Agrupació está en buenas manos".

"Un gran legado"

Por su parte, Juan Manuel Asensi, presidente de la Agrupació, pasó balance del año que lleva en el cargo, destacando la serie de podcast realizados con diferentes exjugadores. De todas formas, Asensi rehuyó del protagonismo y aseguró que "nos encontramos con un gran legado y nosotros trabajamos para mejorarlo. Nuestra idea es salir con triunfos de la misión porque queremos que la Agrupació sea la mejor del mundo".

Del fútbol femenino aseguró que “son un colectivo importantísimo dentro de la Agrupació y queremos hacer un convenio para regular algunos temas. Pueden contar con nosotros para lo que sea. Las puertas de la Agrupació están abiertas a todo el mundo”.

Asensi agradeció a Laporta toda la ayuda recibida este tiempo: "Cuando asumí la presidencia Jan me dijo que no me preocupara, que nos daría todo lo que necesitáramos. Y así ha sido. Solo tengo palabras de agradecimiento para él y su junta directiva".