Jenni Hermoso se acuerda de "las tres dinosaurias" de la Roja

Jennifer Hermoso fue clave en la clasificación de España para los Juegos Olímpicos de París 2024. La internacional estrenó el marcador en una acción de gran habilidad y definición por la izquierda. Fue la la llave que desatascó la semifinal de la UEFA Nations League ante los Países Bajos.

Al término del encuentro, Jennifer reivindicó a "las tres dinosaurias" en alusión a ella misma, Irene Paredes y Alexia Putellas que han vivido de primera mano el salto adelante del fútbol femenino español.

Lloraron juntas tras ganar la final del Mundial en Sidney y en Sevilla vivieron otro momento de mucha emoción al alcanzar la final de la Nations League que les medirá el miércoles ante Francia en La Cartuja. "Hacemos un equipo muy bonito, hemos hecho algo muy bonito para el deporte español, nos hace aún más grandes las tres”.

En el momento de anotar el gol, Jennifer relató que “he gritado mucho, he soltado muchas emociones en un día muy importante. Desde pequeñas soñábamos en algo aís. Estar en unos Juegos Olímpicos es de esas cosas que tachas en la lista de lo que puedes hacer en la vida".

Premio al esfuerzo

Jenni no tuvo dudas en afirmar que en el momento de máxima euforia "he pensado en mí, en el tiempo que he estado trabajando mental y físicamente para disputar un partido de alto nivel, me dedico el gol y el triunfo”.

Su reflexión final fue que “estamos consiguiendo muchas cosas, no habrá otra generación igual. Estamos a un paso de la Nations League, otro trofeo y lo queremos disfrutar mucho. Ya está entrando gente joven que aportará mucho y la mezcla con las más veteranas nos llevará a lograrr todo lo que nos propongamos y, sobre todo, a disfrutar”.