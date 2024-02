Alexia Putellas, descartada para las semifinales de la Nations League

La selección española femenina ha dado a conocer los dorsales que utilizaran las futbolistas en las semifinales de la Nations League que se disputará esta noche a las 21.00h. El combinado español se verá las caras ante los Países Bajos en busca de un lugar en la final y un billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tal y como anticipó SPORT el pasado miércoles, Alexia Putellas ha sido una de las dos descartadas por Montse Tomé para este enfrentamiento. La capitana del FC Barcelona fue convocada por la seleccionadora sin tener aún el alta médica con su club, aunque desde la selección, la idea era que no juegue, para no precipitarse en su vuelta ni tomar ningún riesgo. Así lo ha confirmado esta mañana la Real Federación Española de Futbol cuando ha anunciado los dorsales de las futbolistas, en las que no estaba Alexia ni tampoco Tere Abelleira, jugadora del Real Madrid.

La intención de la de Mollet del Vallés, era acudir a Las Rozas para pasar las pruebas médicas y quedarse en el grupo de la selección durante el parón y seguir con su plan individualizado de recuperación. Además, quería dar apoyo al equipo en un momento histórico para el combinado español.

España y los Países Bajos se enfrentarán esta noche a las 21.00h en las semifinales de la UEFA Nations League en el estadio de La Cartuja. La que consiga avanzar de ronda se enfrentaría a la ganadora del duelo entre Francia y Alemania en la gran final. La semifinal se podrá seguir en directo por SPORT, donde podrás disfrutar del mejor minuto a minuto con las notas del partido, todas las reacciones y la mejor crónica del partido.