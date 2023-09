Irene Paredes: "Nos quedamos, pero no estamos a gusto"

La 'capitana' sin brazalete de la selección ha atendido a la prensa antes de enfrentarse a Suecia en la Nations League Irene Paredes aseguró que "nos quedamos para que todo esto avance, para que se den los cambios que pedimos"

Irene Paredes ha sido, junto a Alexia Putellas, una de las encargadas de atender a la prensa antes del encuentro que España jugará ante Suecia este viernes. Antes que aparecieran de forma conjunta las dos futbolistas, Montse Tomé ha dado su valoración sobre el momento que atraviesa el equipo, tanto a nivel deportivo como institucional. Por su parte, la central comentó que "no estamos a gusto, pero la reunión con el CSD fue bien y aceptamos quedarnos para que todo esto avance".

La futbolista lo explicó así: "El otro día no queríamos venir porque habíamos decidido, tras diversas conversaciones con la RFEF, que no era el momento. Fuímos obligadas a venir y vinimos enfadadas, pero vinimos", aseguró sobre la convocatoria. Añadió del tema que "aceptamos unas reuniones y, a partir de ahí, tomamos la decisión de quedarnos, no porque estemos precisamente a gusto con la situación y por cómo se nos ha convocado, pero creemos que es lo que tenemos que hacer para ques los acuerdos tiren adelante y esto vaya avanzando".

Además, entiende que "no solo por nosotras, sino también por las sub-23 porque se hubiera llamado a ellas y era pasar una bomba con gente con menos experiencia y se habría podido complicar más". En ese sentido, explicó que "la reunión entre el CSD y las jugadoras fue constructiva. Se llegaron a acuerdos que creemos importantes para avanzar y sabemos que hay cosas que toman un tiempo, pero les tomamos la palabra, se comprometieron a ello y somos conscientes de que, a pesar de que tarda tiempo, se están produciendo los cambios ya". Y justificó su presencia en Suecia porque "estamos aquí porque, para que se den cambios, tenemos que estar aquí. Por eso nos hemos quedado".

"El CSD llegó tarde"

Por último, Irene Paredes hizo un enorme alegato sobre la lucha que iniciaron y en la que tiene claro que están "intentando cambiar cosas para que llegue el día en el que las jugadoras solo se dediquen a jugar". De ahí que considere que "el sistema no ha funcionado, hemos estado sin apoyos". Y también habló ahí del CSD: "Ha entrado de manera muy contundente y se agradece, pero hasta ahora nos habíamos sentido muy solas. Llegaban tarde. Se lo hicimos saber. Esperamos que esto no vuelva a pasar, pero debe haber protocolos muy estructurados".

Reconoce, además, que "estamos cansadas, hay cosas que se están ya produciendo y mejorando, pero la luz al final del túnel todavía no se ve. Esto es muy largo, somos conscientes de que ahora tenemos el altavoz, pero tenemos mucha gente detrás, compañeras de otras selecciones, otros deportes, mujeres que están sufriendo casos similiares... Y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión donde mirarse y levantar la voz".