Lista de la selección española femenina: última hora de la convocatoria de Montse Tomé en directo

17:04 "Ninguna jugadora me ha pedido no venir convocada".

17:04 "Todos no seguimos. Hay cambios. Las personas que formamos este staff somos gente que a nivel humano prioriza muchas cosas. Me gusta rodearme de gente así. Me siento agradecida. Esta posición es trabajar con humildad y ambición. Me encanta la profesión. Tengo ganas de que esta corriente pase y podamos difrutar de las mejores jugadoras del mundo".

17:03 ¿Las que no están no lo están por decisión técnica?: "Hoy empezamos una nueva etapa y es algo bonito. Todas tienen la posibilidad si rinden y tienen ambición. El contador empieza a cero, en esta ocasión hemos hecho el trabajo para contar con estas 23"

16:55 Aplausos a Rubiales: "No me sentí bien ese día. Tuvimos que venir porque me lo dijeron. No me siento parte. Aplaudí dos veces cuando dijo que todos somos campeones del mundo y cuando dijo que debía ejercer como directora técnica. Quizás no lo hubiera tenido que hacer. En ese momento aplaudí y así fue. Después al lanzar el comunicado se vio mi postura. Apoyo y defiendo a Jenni. Tenemos que pensar en que es una jugadora profesional. Es algo que no puede ser".

16:53 Jorge Vilda: "He trabajado cinco años con él, pero no soy Jorge Vilda. Soy una persona diferente, con mis valores y mi manera de transmitir el fútbol. Todas las jugadoras me conocen, y no tengo duda de lo que piensan y sienten de mi. Me siento agradecido por estar hoy aquí, es un puesto privilegiado, me siento preparada y tenemos muchas ganas de empezar esta competición".