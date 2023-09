La capitana de Suecia anuncia un gesto de "apoyo" con las jugadoras: "No vamos a decir el qué..."

Filippa Angeldahl ya advirtió que apoyarían a las jugadoras: "Si sienten que necesitan hacer un boicot para que ocurra algo, está claro que nosotras les apoyamos" Ahora, la que se ha pronunciado al respecto ha sido Kosovare Asllani, a un día de disputarse el choque

El estreno de Montse Tomé al mando del banquilla de Selección española puede estar marcado por el apoyo que pueden mostrar las jugadoras de Suecia con el combinado nacional. Filippa Angeldahl ya lo advirtió, asegurando que apoyarían a las jugadoras. Ahora, la que ha dado pistas ha sido la capitana, Kosovare Asllani.

La ex del Real Madrid, a un solo día del duelo que se disputara en Goteborg, a partir de las 18.30 horas, ha reitrado las intenciones del combinado sueco: apoyar a las jugadores. “Vamos a enseñar nuestro apoyo a las jugadoras españolas durante el partido. Vamos a hacer algo juntas. No voy a decir qué, no queda tanto, lo vereis mañana”, declaraba en rueda de prensa.

Así pues, todo indica a que habrá algún tipo de gesto de apoyo por parte de las jugadoras suecas con las españolas por todo lo que se está viviendo estos últimos días en la RFEF. Eso sí, se mantendrá la incertidumbre hasta el último segundo, pues nadie da pistas sobre qúe tipo de gesto puede ser.