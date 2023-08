El 'Caso Rubiales' traspasa fronteras: El Friburgo protesta

En un partido de la Bundesliga, entre el Friburgo y el Werder Bremen, se desplegó una pancarta en contra de Rubiales y Rummenigge En sus declaraciones, Rummenigge defendió la acción de Rubiales durante la celebración del título de campeones del mundo

El escenario del 'Caso Rubiales' ha trascendido las fronteras nacionales y se ha convertido en un tema de discusión internacional, acaparando la atención de diversos medios alrededor del mundo. La reciente polémica en torno a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha generado un debate global.

El impacto de este caso no solo ha resonado en España, sino que ha llegado hasta Alemania, donde se ha suscitado una respuesta pública del destacado exfutbolista y presidente del consejo directivo del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge. En sus declaraciones, Rummenigge defendió la acción de Rubiales durante la celebración del título de campeones del mundo, alegando que no se debe exagerar la situación y que la emoción en ese momento justificó la reacción. Rummenigge expresó: "No creo que haya que exagerar la acción. Cuando te proclamas campeón del mundo, te emocionas muchísimo. Y lo que hizo Rubiales estuvo, con todo mi respeto, absolutamente correcto".

El debate trascendió incluso al terreno de juego, específicamente en un partido de la Bundesliga, entre el Friburgo y el Werder Bremen. Durante el encuentro, los aficionados desplegaron una pancarta en uno de los fondos del estadio con un mensaje que decía: "En lugar de un beso, un puñetazo para Rummenigge y Rubiales", en señal de protesta por la acción del presidente de la RFEF y también por las declaraciones de Rummenigge.

Beim Spiel zwischen dem @scfreiburg und @werderbremen haben Fans mit Bannern Stellung bezogen zum vieldiskutierten sexuellen Übergriff des Präsidenten des spanischen Fußballverbandes. Sie kritisierten auch Karl-Heinz Rummenigges Aussagen zum Fall Luis Rubiales. pic.twitter.com/cFnafvqYoU — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) 26 de agosto de 2023

El 'Caso Rubiales' ha demostrado que las injusticias en el mundo del deporte pueden unir a aficionados y aficionadas de todo el mundo para luchar contra aquello que no es justo. Un escaparate perfecto para poder reivindicarse y expresar todo tipo de opiniones y mensajes. Todo el mundo está con Jenni Hermoso, no está sola en la lucha.