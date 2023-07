Arnau Martínez: "Vamos a por todas a por el Europeo"

El lateral se encuentra muy a gusto con Santi Denia a los mandos, destaca el liderazgo en el vestuario de Abel Ruiz y Sergio Gómez, y comparte habitación con Mario Gila “Suiza tiene un equipazo, será muy difícil, pero tenemos ilusión y daremos el máximo”, explica en la entrevista a SPORT sobre el partido de este sábado (21.00h)

Arnau Martínez está viviendo una gran experiencia en Bucarest, donde la selección española sub-21 ha establecido su cuartel general y afronta con ilusión, y también el máximo respeto, el partido de este sábado por la noche (21.00 horas) de cuartos de final.

“Suiza tiene un equipazo, ya lo comprobamos en Almería, nos costó mucho y tuvimos que remontar. Sabemos a qué tipo de rival nos enfrentamos y que será complicado, pero nosotros vamos a ir a por todas con ilusión y dando el máximo”, no duda en señalar para SPORT, vía zoom desde el hotel de concentración, el de Premià de Dalt.

Si algo destaca ‘Arnaueti’ del grupo es el gran compañerismo. Está “muy contento”, empezando por el seleccionador, Santi Denia. “Es muy buen entrenador, ya lo tuve en la sub-19 y me gusta la manera que tiene de cuidarnos, y sobre todo en mi caso a los defensas. Con Santi había jugado de central y ahora más de lateral. Siempre es mejor tener alguien que te conozca desde hace tiempo, no que te tenga que conocer”, señala.

Un técnico que ha logrado una gran unión y que nadie se despiste, porque todos han tenido ya minutos en este campeonato y el puesto va muy caro. Y es que “uno juega hoy, el otro lo puede hacer mañana y todos dan el nivel para ser titulares. No te puedes relajar ni un momento porque puede entrar otro compañero perfectamente y esto ayuda al equipo”, explica el defensa del Girona, seguro de que pueden hacer cosas grandes porque, ante todo, son un grupo muy bien avenido: “Nadie pone malas caras. Obviamente si no juegas no te gusta, pero puedes aportar en otras cosas, todos nos apoyamos entre todos y por eso pasa también ganar un Europeo”.

"A Tenas lo veo contento"

Son muchos los integrantes de la Rojita con incertidumbre de su futuro, el propio Arnau Martínez cuenta con el interés de equipos importantes y su compañero Arnau Tenas está viviendo una situación complicada. “Él ya es suficientemente consciente y sabrá lo que pueda tener, aquí se le ve bien, contento. Lo bueno de este equipo es que tenemos puesto el foco todos en este Europeo, hemos trabajado desde hace años para esto y la gente está muy metida”, asegura el lateral.

Lo celebrarían todos juntos

“Nos reímos juntos, somos una piña y no hay grupos aparte. Es lo bueno, que todos nos llevamos muy bien”, insiste Arnau, que comparte habitación y muchas ilusiones con Mario Gila. “Nos llevamos muy bien, toda la convocatoria hemos estado juntos y no vamos a cambiar. Y claro, hablamos de lo importante que es este título. Para nosotros ganar el Europeo sub-21 sería un sueño y vamos a ir a por todas”, admite. También tiene claro quiénes llevan el liderazgo. “Abel y Sergio, los capitanes que tienen más experiencia y han vivido más cosas. Ellos son los líderes pero nosotros acompañamos en todo” hasta el punto de que si hay título, “seguro que nos iremos todos a celebrarlo”.

La Rojita está muy ilusionada y también responsabilizada, pues “todo el mundo nos pone como favoritos, por el palmarés y por los jugadores, casi todos estamos en Primera, pero siempre es complicado. Vamos con humildad, pero a intentarlo hasta el final”.

Es consciente de que “Inglaterra y Francia también son favoritas por el nombre que tienen, son tres partidos y si los ganamos, somos campeones. Se tiene que hacer bien”, concluye Arnau Martínez.