Arnau Tenas confirma que el Barça no ejecuta su renovación

"Es verdad lo que ha salido, me lo han comentado un par de amigos, pero estoy tranquilo", aseguró en rueda de prensa desde Rumanía No quiso ir más allá porque "ahora mi equipo es la selección sub-21 y estoy centrado en el Europeo"

Arnau Tenas confirmó la noticia de que el Barça no ejecutará la opción unilateral por dos temporadas para renovar al guardameta. SPORT ya informó el domingo que el club azulgrana no había hecho uso de esta posibilidad, y este lunes, el periodista de Jijantes Albert Rogé aseguró que el meta no seguirá de azulgrana, descartando una renegociación de su contrato y llegar a un acuerdo con otras condiciones a la baja.

"Ha salido que el Barça no ha ejecutado la renovación, es verdad, lo puedo confirmar, pero ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto", refiriéndose al Europeo sub-21. Fue la primera respuesta de la rueda de prensa previa al España-Ucrania de este martes (20.45 horas) por el primer puesto del Grupo B.

A Tenas también se le preguntó si le había pillado por sorpresa la decisión del FC Barcelona. "No miro mucho las redes sociales, me lo han comentado un par de amigos, pero es algo secundario, estoy centrado en mantener la portería a cero para la selección y mantener el nivel que estoy dando", insistió el guardameta, que no ha encajado ni ante Rumanía (0-2) ni frente a Croacia (1-0), en un partido en el que fue providencial para la victoria.

El de Vic se mantuvo firme en su intención de no pensar en nada más que el Europeo y no quiso valorar si su rendimiento en el torneo le podría vale para su futuro, ni si se veía la próxima temporada en Primera División: "Yo solo intento hacer un buen Europeo para mi equipo, que es la selección, y no para mí, ni mucho menos. Y dar lo mejor de mí. Yo me veo ahora mismo para jugar un Europeo sub-21", sentenció.

Santi Denia: "No me preocupan nada estas noticias"

El seleccionador español sub-21, Santi Denia, fue cuestionado sobre si la incertidumbre de futuro del propio Arnau Tenas y de otros componentes de la Rojita podría influir en el campeonato. El manchego se mostró convencido de que no perjudicará. "Para nada me preocupa, detecto el compromiso de los 23 jugadores por hacer un gran torneo y poder conseguir un triunfo por España. Estoy más que tranquilo", fueron sus palabras.