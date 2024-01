Omar El Hilali, el primer 'fichaje de invierno' el Espanyol

Todo canterano sueña con llegar a debutar con el primer equipo y afianzarse como un jugador de la plantilla oficial, es por eso que Omar El Hilali es ahora el hombre más feliz del mundo. Tras cuatro años jugando en el filial, el lateral marroquí ha sido oficialmente presentado como jugador del primer equipo del Espanyol.

"No ha sido fácil", afirmaba el jugador en el acto de su presentación titulado 'De la 21 al primer equipo', en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, pero que con el esfuerzo de su círculo y el suyo "ha sido posible este sueño". También se ha mostrado muy agradecido al club por la confianza.

El futbolista renovó su contrato hasta 2027 hace un mes, pero hoy ha sido la fecha escogida para formalizar su ascenso al futbol profesional. "Es un jugador con hambre, con unas características importantes para el Espanyol. Se lo ha ganado", comentó Fran Garagarza, director deportivo del club, nada más empezar el acto.

Seguidamente, habló Ramón Guerrero, director de la residencia donde los juveniles aprenden a ser futbolistas. En este caso, Guerrero contó anécdotas de Omar cuando estaba en el juvenil del equipo y le pidió perdón por no haber detectado sus cualidades antes.

"Quiero felicitarte porque te lo has currado. Has estado picando piedra. Te pido disculpas públicamente porque nunca me hubiera imaginado que tuvieras dorsal del primer equipo. No aposté por ti y me equivoqué", comentó.

Por su parte, Omar El Hilali ha querido mandar un mensaje a su afición: "Ahora que estoy en el primer equipo tengo que trabajar el doble. Por mí, por mi familia y por el club, para que estemos donde tenemos que estar, en Primera División".

Por último, Garagarza insistió en la voluntad de la entidad de "creer en los chicos de la casa" que tienen, afirmó, "pasión" por los colores periquitos. El responsable de la parcela deportiva, por encima de todo, aseguró que Omar El Hilali se ha ganado estar en el primer equipo por méritos propios.