El Espanyol tantea la cesión de Choco Lozano y Chavarría

El Espanyol está cocinando su mercado de enero a fuego lento en un calco de lo que sucedió en verano. El director deportivo del club blanquiazul, Fran Garagarza, no quiere equivocarse y espera incorporar futbolistas de rendimiento inmediato para la Segunda División. Dos jugadores con los que se está avanzando son el Choco Lozano, delantero del Getafe, y Pep Chavarría, lateral izquierdo del Rayo Vallecano quien podrían salir en calidad de cedidos con opción de compra. El club también busca un mediocentro físico para apuntalar el equipo.

A pesar de que la propiedad del club no deseaba invertir en este mes de enero, la realidad es que el equipo necesita un último esfuerzo para tener opciones de ascenso y se está trabajando en ello. Hay algo de margen salarial y podrían darse algunas bajas. Dos de los futbolistas que estarían en la rampa de salida serían Lazo, que prácticamente no ha jugador y el lateral zurdo brasileño Ramon, que podría volver a Olympiacos tras no haber convencido.

Precisamente, la marcha de Ramon abriría la puerta a la posible llegada de un lateral izquierdo y se está avanzando con Pep Chavarría, un jugador que tuvo un buen rendimiento en el Zaragoza, pero que en el Rayo Vallecano no está teniendo demasiadas oportunidades en Primera. Gusta a los técnicos y es una opción bastante probable siempre que se de una cesión con opción de compra obligada en caso de ascenso.

Otro de los futbolistas que estaría en el punto de mira de los blanquiazules es el Choco Lozano. El delantero hispano-hondureño llegó al club madrileño procedente del Cádiz con la carta de libertad pero no se ha hecho un hueco en el equipo por la competencia que hay en la plantilla. Busca minutos y podría ser una buena operación para todas las partes. Lozano ha recibido ofertas de varios equipos de Segunda División, pero estaría esperando alguna alternativa en Primera.

El Espanyol también ha sondeado a dos mediocentros físicos de Primera División que no tienen protagonismo. Hay alguna opción abierta, pero esta tercera incorporación solo sería viable a un coste bajo. Quedan 15 días de mercado y todo está abierto. La idea es incorporar alguna pieza aunque también podría ser que si no hay salidas todo quedase igual a pesar de los problemas que tiene el equipo para ser hegemónico en Segunda.