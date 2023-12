El Leganés resbala y el Sporting no lo aprovecha

El Leganés y el Tenerife recurrieron a la pizarra como única manera de encontrarse con el gol en la jornada 21 de LaLiga Hypermotion. Los locales, líderes, no pudieron oficiar como tal ante un conjunto isleño que amagó con llevarse el botín completo de Butarque, pero que se quedaron solo con un punto gracias al tanto del capitán Sergio González.

No obstante, el líder no perdió terreno ante el Sporting de Gijón, que empató 1-1 ante el Eibar en un choque que no fue brillante, ya que lo que predominó fue asegurar un punto para cada uno que les permita seguir en la lucha por el ascenso. Eso sí, el empate benefició más al Sporting, que duerme en puestos de ascenso directo. El Eibar se aleja momentáneamente de la zona de promoción.

Por su parte, el Real Zaragoza y el Levante empataron a dos goles en el encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, con un partido con goles y acción, pero insuficiente para que ninguno de los dos equipos cumpliera con sus metas.

Víctor Mollejo y Maikel Mesa habían adelantado al local en La Romareda, pero en menos la segunda parte el conjunto valenciano llegó a la igualdad. Fabricio y Roger Brugué anotaron para la igualada.

Este jueves la jornada continuará con el Valladolid, que no quiere descolgarse de la pelea por el liderato, recibiendo a un Racing de Ferrol que aspira a seguir escalando. En el fondo de la tabla también habrá acción, con una batalla entre los cuatro equipos sumidos en el descenso: Cartagena (22º) ante el Huesca (19º) y Amorebieta (21º) recibiendo al Alcorcón (20º).