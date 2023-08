Cazorla: "He soñado muchas veces con mi debut en el Real Oviedo"

El nuevo dorsal ‘8’ fue presentado este jueves en el Carlos Tartiere sin presencia de público, pero con mensajes de muchos oviedistas ilustres El centrocampista ha admitido que, si por él fuese, "jugaría en Burgos" la próxima jornada, pero ha reconocido que "hay que ser coherentes y realistas"

El centrocampista Santi Cazorla ha sido presentado este jueves en el Carlos Tartiere como nuevo jugador del Real Oviedo, en un acto sin aficionados en las gradas, pero con mensajes de muchos oviedistas ilustres que quisieron darle la bienvenida a un jugador que ha dicho haber soñado "muchas veces" con su debut en el conjunto azul.

"Llevaba mucho tiempo con la idea de volver en la cabeza. Siempre ha sido mi sueño, he hecho entrevistas y siempre dejé la puerta abierta. Han ido pasando los meses, he ido hablando con Martín Peláez (presidente), terminaba contrato en Catar y lo veía cercano. Era una decisión personal y con el paso de las semanas se hizo realidad", ha comentdo.

Cazorla, que no juega un partido oficial desde el mes de mayo, ha admitido que, si por él fuese, "jugaría en Burgos" la próxima jornada, pero ha reconocido que "hay que ser coherentes y realistas".

"Llevo tres meses casi sin competir y hay que tener calma. Paciencia y paso a paso, todavía me quedan unas semanas para ponerme a tono", ha apuntado.

Los exjugadores del Oviedo -y amigos suyos- Diego Cervero, Michu o Héctor Font, además del periodista Sid Lowe o el doble campeón de Fórmula 1 Fernando Alonso también le dejaron un mensaje al nuevo jugador del Real Oviedo, que confesó no marcarse ningún plazo más allá de " disfrutar del fútbol y ahora en casa más que nunca.

"Luego el cuerpo te va dando mensajes de si puedes continuar o no. Supongo que seguiré ligado a este mundo del fútbol cuando me retire, pero solo quiero disfrutar de esta oportunidad de acabar en mi casa. No me centro en lo demás", ha señalado.

¿Regreso de Juan Mata?

Preguntado por otro posible regreso, el de Juan Mata, Cazorla le quiso quitar presión a su amigo: "no porque vuelvas o no vuelvas eres más o menos oviedista, eso se lo digo a la gente. No sé qué hará con su futuro Juan, pero no hay que juzgar a las personas por lo que hagan. Juan es oviedista, ésta es su casa y es dueño de su futuro, pero en ningún momento mi vuelta tiene que ser una presión añadida".

"Está claro que no hemos comenzado de la mejor manera posible, tendremos cosas que mejorar y esperemos conseguir la primera victoria en Burgos. Estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada, hay mucho margen de mejora en esta plantilla", finalizó Cazorla, el nuevo 8 del Oviedo, sobre el comienzo de temporada y los objetivos del equipo.