Pacheco: “Tenía claro que quería estar en el Espanyol”

El guardameta perico, que confía en el nivel del equipo para lograr el ascenso, espera ofrecer su mejor versión esta temporada “Debemos tener claro que hay que estar unidos, cambiaremos la inquietud ganando partidos”, dijo el portero

El portero Fernando Pacheco señaló que este curso “tenía muy claro” que quería continuar en el Espanyol para dar su “mejor nivel” después de vivir una experiencia “muy diferente” a título individual la pasada temporada.

En la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este jueves en la Dani Jarque, el guardameta rehuyó del papel de favorito al ascenso del equipo periquito, pero se mostró confiado en el nivel de sus compañeros para regresar el próximo curso a LaLiga EA Sports.

“Tenemos que estar unidos y cambiar la inquietud ganando partidos”, dijo. No obstante, Pacheco puntualizó que “hay que ir poco a poco” porque va a ser “un año muy largo y duro en el que no te puedes equivocar”. Y, en este sentido, agregó: “A todos nos gustaría jugar en Primera. Lo más importante no es la categoría, sino el reto. Queremos devolver a este club donde se merece”.

Por ello, agradeció el apoyo que los jugadores están recibiendo de la afición de “uno de los equipos más importantes de España”.

En el campo, Pacheco se ha erigido en uno de los jugadores importantes del equipo entrenado por Luis García, al menos en las dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion. En el empate contra el Albacete (1-1), salvó al equipo de la derrota parando dos penaltis a Manu Fuster.

“Los penaltis son una lotería. Hay mucho trabajo de análisis, nosotros tenemos información de los lanzadores y ellos de nosotros. Se trata de ver quién engaña a quién. Cuando paras el primero, en el segundo, si es el mismo lanzador, siempre va a tener alguna duda. Lo más importante es que el equipo sume puntos”, recordó sobre ese encuentro.