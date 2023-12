Un año de José Alberto en el Racing: "Poco a poco estamos construyendo un equipo ganador"

Llegó a un club en puestos de descenso y con dinámica perdedora. Un año después, José Alberto López ha conseguido que el Racing de Santander vaya a comer las uvas en puestos de promoción a Primera, que sea el más goleador de LaLiga Hypermotion y que, "poco a poco", se esté "construyendo un equipo ganador".

José Alberto (Oviedo, 1982) repasa en una entrevista con EFE sus primeros 365 días en el banquillo del conjunto cántabro, que se han saldado con un balance de 69 puntos en 43 partidos, de los cuales 33 los ha conseguido en la primera vuelta de esta temporada, y que le han permitido codearse con los grandes presupuestos llamados a luchar por el ascenso. "Se ha pasado muy rápido, parece que fue ayer cuando llegué aquí. Un año fantástico porque hemos encajado muy bien en la ciudad, muy bien en el club, muy bien con los jugadores... Creo que hacemos un muy buen grupo todos juntos", afirma.

El balance de los santanderinos en la primera vuelta es de 9 victorias, 6 empates y 6 derrotas, además de ser el equipo más en forma de las últimas seis jornadas. "Son muy buenos números. Construir un equipo ganador lleva tiempo y estamos en ello", asegura. Esos números no están en la cabeza de José Alberto, poco acostumbrado a mirar la clasificación y que sigue centrado en llegar a 50 puntos, los que suelen bastar para mantener la categoría. "Nos quedan 17 puntos, vamos a ver si podemos conseguirlo lo más rápido posible", subraya. José Alberto recuerda que, cuando llegó al Racing, era un equipo "más acostumbrado a perder que a ganar y cambiar eso lleva tiempo".

"Poco a poco estamos haciendo un equipo que se acostumbra a ganar y acostumbrarse a ganar es competir cada día al límite para ganar porque las victorias, muchas veces, lo que hacen es relajarte y no mantenerte alerta", recalca.

Pese a la euforia que existe entre la afición del Racing, deseosa de sumar una temporada más a las 44 que ha disputado el club en Primera División, la última en 2012, José Alberto no se cansa de llamar a la calma. "Es lo que me toca, conozco muy bien la categoría y es muy difícil", insiste el técnico ovetense, con experiencia en Sporting de Gijón, Mirandés y Málaga.

José Alberto López, en una entrevista con EFE / EFE

La vuelta al trabajo tras las vacaciones

El Racing volverá el 2 enero de sus vacaciones para preparar el partido contra el Eibar del día 12, aunque no será hasta el fin de semana del 21 cuando regrese el fútbol a Santander. "Casi un mes sin jugar en el Sardinero se nos va a hacer largo a todos", reconoce José Alberto. "A la gente de fútbol le gusta ver al Racing". Lo que más gusta a José Alberto de su equipo es, precisamente, que es vistoso. "Me lo dice mucha gente de fútbol, que siempre les gusta ver al Racing", explica.

José Alberto considera que tiene una plantilla "compensada" entre veteranos que conocen muy bien la categoría y jóvenes con hambre y que, en conjunto, "lo da todo y busca la portería rival y los tres puntos hasta el final". Eso sí, el equipo debe mejorar, según José Alberto, en el aspecto defensivo, porque, mientras en ataque tiene "mucha capacidad para hacer gol", le cuesta mantener la portería a cero, pero tiene que hacerlo sin dejar de ser "alegre", llegar al área rival y presionar alto", insiste.

El técnico cree que "el nivel medio es más alto" este año en Segunda que en los anteriores porque los equipos que están abajo son mejores que otros años. También opina que el nivel por arriba es más bajo que otros años. "No veo ningún equipo que se vaya a destacar", incide. Por todo ello, ve "muy igualado" el campeonato. "Todo el mundo es capaz de ganar a cualquiera y de dejarse puntos en cualquier estadio".

José Alberto López, técnico del Racing / EFE

"Muy ajustados" al mercado de fichajes

El Racing de Santander no cierra la puerta a alguna incorporación en el mercado de fichajes invernal. "Siempre tenemos la ambición de intentar mejorar, pero teniendo en cuenta dos cosas: que estamos muy contentos con la plantilla y que vamos muy ajustados de límite presupuestario", explica el entrenador asturiano. Afronta este periodo "tranquilo" porque no hay ningún jugador en venta, le aseguran desde el club, pero consciente de que los jugadores son libres de pagar la cláusula de rescisión y marcharse. "Ahí no podemos hacer nada. Adaptarnos e intentar conseguir que otro jugador nos dé el mismo o mejor rendimiento del que se va", señala.

Despreocupado por la renovación

En junio de 2024 termina el contrato de José Alberto con el Racing, aunque, de momento, no le preocupa "nada". "Siempre lo he dicho, yo estoy muy contento en Santander y con el club. Soy una persona ambiciosa, quiero crecer y creo que el Racing también quiere crecer", apunta. A partir de ahí, se sentarán a hablar "cuando toque". Sobre la presión de los banquillos, José Alberto asegura que le encanta entrenar este tipo de equipos porque son "los que pueden aspirar" a estar donde él quiere. "Y lo llevo bien", recalca. "Tengo la suerte de tener una familia que me arropa y me acompaña a todos los sitios y me siento auténtico privilegiado por disfrutar de mi sueño, que es vivir del fútbol y ser entrenador", confiesa José Alberto.

Para 2024 pide, además de salud para el racinguismo, que el año sea "un poquito mejor que el 2023". "El objetivo tiene que ser siempre mejorar el 2023, que creo que ha sido excelente, pero 2024 queremos que sea un poquito mejor", apostilla.