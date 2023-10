El Andorra, a cortar su mala racha ante un Zaragoza en crisis

Los locales solo han sumado 4 de los últimos 18 posibles; los visitantes firman 3 jornadas sin ganar Diego Pampín y Christos Almpanis, son baja para Eder Sarabia, mientras que Adrià Vilanova es duda

El Andorra, que ha pasado de sumar los seis primeros puntos a hacer cuatro puntos de los últimos 18 en juego, recibe este jueves al Real Zaragoza que tiene tres ex del Principado como Marc Aguado, Sinan Bakis y Germán Valera, y desea cortar la crisis en que se encuentra.

Los locales de Eder Sarabia, con la baja por lesión de Diego Pampín y Christos Almpanis, y con la duda de Adrià Vilanova, se enfrentan a un rival que acumula tres jornadas consecutivas sin ganar con un empate y dos derrotas seguidas que le han hecho perder la primera posición.

La temporada pasada, los de Fran Escribá se impusieron en el Estadio Nacional de Andorra la Vella con un gol en el minuto 93 del portugués 'Bebé', que acababa de llegar cedido por el Rayo Vallecano.

El club del Principado tiene a tres puntos la zona de descenso y está a cuatro del 'play-off'. En sus últimos partidos está mostrando carencias ofensivas ya que en los últimos tres partidos sólo ha marcado dos goles. Tiene la posesión, pero no crea tanto peligro como la temporada pasada. Se encuentran en fase de construcción con una plantilla bastante nueva.

De hecho, Eder Sarabia ya lleva dos partidos consecutivos fuera de casa atacando a sus jugadores por su rendimiento. Las derrotas contra el Mirandés (4-3) y contra el Albacete Balompié (3-1) han provocado malestar en el técnico de Bilbao.

El Zaragoza, dirigido por Fran Escribá, tiene tres jugadores fijos en el once inicial con pasado en el club del Principado. Marc Aguado fue una pieza básica para Eder Sarabia y el medio aragonés estuvo tres temporadas cedido en el FC Andorra dónde jugó 88 partidos -61 de titular-.

Vivió el ascenso a Segunda división siendo el ancla del esquema tan característico de Eder Sarabia. Sinan Bakis, que llegó del Heracles Almelo holandés, fue el máximo goleador el curso pasado con 12 goles con la camiseta del Andorra y Germán Valera estuvo cedido por el Atletico Madrid en el Principado. Los tres vivirán un partido bastante especial y con el objetivo de romper la racha de tres jornadas consecutivas sin ganar.

Mientras tanto, el Andorra necesita recuperar esa regularidad que aún no ha tenido en este inicio de temporada. Las sensaciones no están siendo nada buenas y ahora con la lesión de Diego Pampín le tocará volver a ofrecer el mejor rendimiento posible a Martí Vilà que acaba de volver después de ocho meses lesionado.

El Real Zaragoza visita al Andorra con el objetivo de cortar la crisis en la que se encuentra inmerso después de haber sumado un punto de los últimos nueve disputados y que, de no ganar, amenaza con dejar al equipo en caída libre.

Después de un espectacular inicio de competición, con cinco victorias en las cinco primeras jornadas, ha enlazado una racha con un empate y dos derrotas que no solo le han hecho perder el liderato sino que le han desplazado a la cuarta posición. La derrota de la pasada jornada contra el Mirandés ha hecho que haya pasado de ser líder a cuarto.

Pero más que perder el primer puesto y varias posiciones en la tabla, lo que parece más preocupante son las sensaciones que emite el equipo que se muestra incapaz de generar juego y, por lo tanto, de crear ocasiones de gol a la vez que su solidez atrás también ha empezado a resquebrajarse.

En esos cinco primeros encuentros con victoria solo encajó un gol y anotó nueve, mientras que en los tres últimos ha marcado un tanto y ha recibido tres que hablan claro de la involución tanto en ataque como en defensa.

Por ello, mejorar en todos los aspectos es fundamental para intentar cortar la racha con una victoria en Andorra para mantenerse en la zona alta de la clasificación y recuperar las buenas sensaciones perdidas.

Dado que el campeonato se encuentra en una fase en la que se van a disputar tres partidos en una semana el técnico zaragocista, Fran Escribá, realizará rotaciones en busca de dar frescura al equipo y también porque tanto el delantero Iván Azón como el lateral izquierdo Quentin Lecoeuche acabaron con problemas físicos el partido ante el Mirandés.

Ambos tuvieron que ser sustituidos, y aunque su técnico ha señalado que se encuentran recuperados, no sería descartable que como medida de precaución no partan como titulares en el Principado para reservarlos para el encuentro del domingo contra el Alcorcón. Además, la expulsión de Sergi Enrich contra el conjunto burgalés obligará a otro cambio más en el equipo titular.

Fran Escribá realizará como mínimo esos tres cambios pero no sería descartable alguno más. El técnico recupera al lateral derecho Fran Gámez, que no pudo jugar contra el Mirandés por una contractura, y es posible que vuelva al once titular por lo que el canterano Andrés Borge pasaría al lateral izquierdo en sustitución de Lecoeuche.

En cambio, no podrá contar el preparador 'blanquillo' con los lesionados Carlos Nieto y Francho Serrano.

- Alineaciones probables

FC Andorra: Dani Martín; 'Petxa', Diego González, Diego Alende, Martí Vilà; Sergi Samper, Iván Gil, Álvaro Martín; Iker Benito, Julen Lobete, Scheidler.

Zaragoza: Cristian Alvarez; Fran Gámez, Francés, Jair o Mouriño, Borge; Germán Valera o Bermejo, Marc Aguado, Jaume Grau, Toni Moya o Maikel Mesa; Bakis, Mollejo o Manu Vallejo

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castilla-La Mancha).

Hora: 19.00 CET.

Estadio: Nacional de Andorra la Vella.