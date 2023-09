Eder Sarabia alza la voz contra el arbitraje

El técnico del Andorra lamentó la roja directa que vio Scheidler contra el Oviedo, pese a que luego el equipo lograra ganar "Costas hace un teatro de cojones. Scheidler es un tío grande y protege la pelota, no es expulsión jamás en la vida. No puede ser”, criticó

Aunque el triunfo contra el Oviedo (1-0) dejó buenas sensaciones para Eder Sarabia, el técnico no se mordió la lengua para criticar la expulsión de Scheidler, con 0-0 en el marcador y previa a que Julen Lobete hiciera de penalti el gol que dio la victoria.

“A mí no me gusta que se exagere, se chille, se pierda tiempo... David Costas hace un teatro de cojones. Scheidler es un tío grande y protege la pelota, no es expulsión jamás en la vida. No puede ser”, dijo enfadado en rueda de prensa. “La que sí era roja fue la de David Costas en la primera mitad que va con la plancha por delante, como también fue la de Roberto López aquí el día del Tenerife. El año pasado nos comimos no sé cuántas expulsiones de estas y este año igual”, añadió.

El preparador de los del Principado reconoció que "la expulsión nos condicionó un poco" aunque supo ver el vaso medio lleno. "Se vio el equipo que reclamé tras caer contra el Mirandés y los detalles que nos faltaron".

"Estoy contento porque el equipo competió muy bien, supo sufrir, defender, siguió enfocado, la gente del banquillo salió enchufada y fuimos capaces de darle la vuelta a un partido que se había puesto complicado", finalizó.