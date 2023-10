El Albacete revive lejos del Carlos Belmonte y deja tocado al Alcorcón

Dos goles de Antonio Pacheco y Manu Fuster permitieron al Alba sumar su segunda victoria consecutiva El cuadro alfarero acumula su sexta jornada seguida sin puntuar

Dos goles de Antonio Pacheco y Manu Fuster, uno en cada parte, permitieron al Albacete sumar sus primeros tres puntos de la temporada como visitante ante el Alcorcón, que sigue su caída libre, encadena seis partidos sin ganar y se mantiene en descenso.

El Alcorcón, segundo peor equipo local en lo que va de curso, recibió en plena crisis de resultados al Albacete, que junto al Burgos era el único de toda la categoría que aún no había puntuado lejos de su estadio.

La dinámica la cambió el conjunto manchego en Santo Domingo, en un partido en el que demostró mayor oficio y solvencia que el Alcorcón, que volvió a pecar de la misma fragilidad defensiva que venía ofreciendo en anteriores jornadas.

La prueba de esa endeblez defensiva del Alcorcón quedó patente a los 28 minutos, cuando Antonio Pacheco recogió un balón dentro del área, se zafó de su defensor con un regate sutil que le permitió colocarse la pelota para lanzar un zurdazo ajustado y cruzado por bajo al poste derecho de la portería defendida por Jesús Ruiz.

El Alcorcón trató de recomponerse, pero no pudo lograrlo hasta la segunda parte, en la que no aprovechó la triple oportunidad seguida que tuvo entre los minutos 51 y 53. Primero con un disparo de Iago López que Diego Altube despejó a córner, después con un cabezazo de Javi Castro que el portero repelió y cuyo rechace, Jacobo González, a bocajarro, no acertó a marcar al encontrarse de nuevo con el cancerbero madrileño.

La igualada llegó a los 59 minutos por medio de Dyego Sousa, que transformó un penalti por una mano que fue señalada tras acudir el colegiado al VAR. Sin embargo, esa alegría le duró muy poco al Alcorcón porque de nuevo una buena jugada ofensiva del Albacete, que volvió a destapar las carencias ofensivas de los alfareros, supuso el segundo tanto, obra de Manu Fuster con un remate cruzado tras una asistencia de Carlos Isaac.

A partir de ese instante Fran Fernández, técnico del Alcorcón, pidió a sus jugadores que se marcharan al ataque en busca de un segundo tanto que no llegó porque el Albacete se mostró muy bien plantado sobre el césped y supo aguantar las embestidas de los locales, que según fue pasando el tiempo fue jugando con mayor nerviosismo y eso derivó en abundantes errores.

En el tiempo añadido el Albacete pudo sentenciar el duelo con un disparo de Julio Alonso en el mano a mano con Jesús Ruiz, que aguantó bien el momento del remate y despejó con acierto el balón.

La derrota deja muy tocado al Alcorcón, que lleva ya seis partidos sin ganar y se mantiene en descenso, mientras que los tres puntos permiten al Albacete tomar impulso en la clasificación y acercarse a los puestos de promoción.