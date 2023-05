¿Quién ganará Roland Garros 2023? Djokovic y Alcaraz ganan enteros con la ausencia de Nadal

El balear ha confirmado su baja para el Grand Slam parisino y para todo lo que resta de temporada Con su ausencia, Djokovic y Alcaraz parten como favoritos aunque puede haber varios 'tapados'

Sacudida importante en el mundo del tenis con el anuncio de Rafa Nadal de que no sólo será baja para Roland Garros sino que da su temporada por acabada. 2024 será el último curso en activo del mallorquín, que aspirará entonces si todo sale bien a su 15º Grand Slam francés.

Por lo pronto, su ausencia en el próximo torneo en París 'despeja' el camino a otros de los dos grandes favoritos: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. El serbio, con 22 'majors' a sus espaldas y eliminado antaño por Rafa, tiene una oportunidad de oro para deshacer el empate con Nadal y convertirse en el tenista masculino con más Grand Slams.

No obstante, las sensaciones de 'Nole' no están siendo las mejores. Eliminado en octavos de Montecarlo por Musetti, en cuartos del ATP de Banja Luka frente a Lajovic y también en los cuartos de Roma contra Rune, la gira de arcilla no está siendo todo lo que cabía esperar del serbio, aunque en los grandes escenarios y a tres sets no será tan fácil doblegarlo.

Mejor imagen desprende Carlos Alcaraz. El virtual número uno del mundo, pese a su tempranera eliminación en octavos del Masters 1000 de Roma, ha ganado ya este año el Masters 1000 de Indian Wells y en el polvo de ladrillo se coronó en Barcelona y Madrid. En Roland Garros tiene una oportunidad de oro para conseguir su primer 'major' en tierra batida.

No hay que olvidar otros 'tapados', como por ejemplo Holger Runde, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner o el propio Casper Ruud, finalista en 2022. Alexander Zverev, Andrey Rublev o Borna Coric, otras opciones algo más 'outsiders'.