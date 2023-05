Nadal: "La idea es volver en 2024, lo que sería mi último año"

El balear confirmó que no jugará en Roland Garros y se toma unos meses de descanso Su objetivo es volver el próximo año con plenas garantías para competir

Se confirmó la noticia. Rafa Nadal no estará en Roland Garros. Así lo explicó el propio tenista en una rueda de prensa que había generado una gran expectación. Una comparecencia en la que confirmó también otra noticia que nadie quería escuchar todavía: 2024 será su último año.

"Han sido años difíciles, me ha costado tener continuidad en todos los sentidos, y eso se traslada, cuando uno no puede hacer parte de su vida con felicidad se traslada al terreno personal", explicó el balear y añadió que "hay que poner un punto y a parte y es lo que hago ahora"

"Mi ambición es parar ahora para poder disfrutar el año que viene con garantías", comentó. "Mi motivación es poder disfrutar y decir adiós en todos los torneos, tratando de disfrutar en pista algo que a día de hoy no es posible".

"No sé qué pasará pero las oportunidades de disfrutar en pista son mayores si paro ahora", zanjó.

Respecto a Roland Garros, comentó que: "He intentado hacer todo porque me hacía mucha ilusión jugar y me he dado mi tiempo para ver si mejoraba para competir pero no he podido llegar al nivel para competir en un torneo como Roland Garros". "Las cosas hay que tomarlas como vienen y mirar hacia adelante".

Nadal explicó el hecho de haber montado una rueda de prensa para comunicar su decisión. "Es más fácil que me veáis, que sepáis las cosas como son. A día de hoy estoy bien. Me sentía preparado para luchar por las cosas que he venido luchando pero a nivel físico no es así y no hay otra", comentó. "Para te puede poner triste, que es lo que hago, pero hay que mirar hacia adelante y hay cosas buenas en mi día a día que me ayudan a disfrutar de la vida", reiteró.

"Voy a intentar que mi último año no sea un año de comparsa, voy a intentar competir al máximo nivel. Voy a luchar para llegar a la gira de tierra el año que viene con opciones de ganar. La realidad, habrá que esperar para ver", apuntó.

En el turno de preguntas, el balear fue cuestionado también por el estado de su lesión. "Todo lo que se tiene que hacer lo voy a hacer con la máxima prudencia. Todos los que han estado envueltos en el proceso han querido lo mejor para mi. Lo importante para mi es saber qué está pasando, por qué no me recuperaba como me tenía que recuperar. Si no tuviera intención de volver a jugar sería otra historia, pero como quiero volver, me gustaría hacerlo sabiendo que tengo ciertas opciones", explicó y añadió resignado que "la lesión de Australia no se está recuperando y no me deja desarrollar mi trabajo con total normalidad".

"He estado entrenando todos los días, de hacer las cosas de manera progresiva pero no me recuperaba", dijo.

"Voy a parar, no voy a entrenar. No estoy para seguir trabajando. Han sido meses de mucha frustración y aunque soy positivo, hay un momento en el que hay que parar", insistió.