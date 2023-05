Rafa Nadal no jugará en Roland Garros

El balear lo ha hecho explicado en una rueda de prensa desde su Academia Además, Rafa ha asegurado que su intención es retirarse en 2024

Era un secreto a voces y el propio Rafa Nadal lo ha confirmado este jueves. El tenista de Manacor ha anunciado en una rueda de prensa desde su Academia, que no podrá estar en Roland Garros por no haberse recuperado todavía de la lesión que sufre en el psoas Iliaco de su pierna izquierda.

El 14 veces campeón de Roland Garros no podrá estar presente en su torneo predilecto por primera vez en su carrera y se alarga de manera indefinida su baja. Nadal cayó lesionado el pasado 18 de enero en su partido de segunda ronda del Open de Australia ante McDonald y a día de hoy su vuelta sigue siendo una incógnita.

"Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis. E intentar encarar el año que viene con garantías. Creo que será mi último año", dijo Nadal en la sede de su academia en Manacor.

"Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", afirmó.

El torneo de Roland Garros, que Nadal ha ganado 14 veces, se juega entre el 22 de mayo y el 11 de junio en París

El tenista balear ya se vio obligado a renunciar a los torneos de Barcelona, Madrid y Roma aunque con la esperanza viva hasta el último momento de poder estar en la cita de París. Una esperanza que se ha apagado en el día de hoy con las explicaciones de un propio Nadal que se pierde toda la gira de tierra batida, comprometiendo mucho su puesto en el ranking ATP.

Nadal, que ahora es el 14º del mundo, perderá los 2.000 puntos que consiguió el año pasado cuando se alzó con su 14º título sobre la tierra de París. Algo que le enviará más allá del top100, un hecho que no se veía desde el año 2003.

Nadal debe centrarse ahora en poder llegar en buenas condiciones a la gira de hierba, con Wimbledon como gran objetivo.