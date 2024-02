Tchouameni: "en el vestuario del Madrid hablamos sobre Mbappé"

El centrocampista Aurélien Tchouameni ratificó algo que se podía intuir fácilmente: en el vestuario del Real Madrid se habla constantemente del delantero del PSG Kylian Mbappé y de las opciones de que pueda recalar en el Santiago Bernabéu.

Desde hace años, Mbappé es el protagonista del mercado de fichajes madridista; su fichaje siempre está a punto, pero nunca se llega a producir. Ahora, con el contrato de Kylian en la recta final (queda libre el próximo 30 de junio), las noticias se suceden: sobre una última e irresistible oferta de renovación del PSG; sobre el inminente anuncio de su decisión; sobre la factura que asumirá el Real Madrid por su fichaje 'gratuito'...

Tchouameni atendió a los micrófonos de 'Canal + Foot' al finalizar el Leipzig-Real Madrid y se pronunció sobre 'el caso Mbappé' y no escondió sus deseos de que finalmente se enfunde la camiseta blanca.

El centrocampista del Real Madrid, que en los últimos tiempos ha jugado como defensa central por las numerosas bajas de Carlo Ancelotti, reconoció que "hablamos de ello (el futuro de Mbappé) en el vestuario, porque sabemos que es un tema importante. Así ha sido durante bastantes años. Así que esperamos que las cosas se solucionen en las próximas semanas", dijo en la zona mixta al canal de televisión francés.

Tchouameni mantiene una excelente relación con Mbappé, pues son compañeros habituales en la selección francesa y coinciden regularmente en los parones de selecciones a las órdenes de Didier Deschamps. Sin embargo, Aurelien se salió por la tangente y recurrió a la ironía cuando le cuestionaron si podía desvelar el futuro de Kylian: "A mí, personalmente, no me anunció nada. Además, si me lo hubiera dicho, no lo diría...".