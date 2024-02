Brahim Díaz se someterá este jueves a pruebas para saber el alcance de su lesión

Brahim Díaz se someterá este jueves 15 de febrero a pruebas para saber el alcance de su lesión. El malagueño notó un pinchazo en el gemelo derecho el pasado martes en el duelo de Champions League ante el RB Leipzig y tuvo que abandonar el terreno de juego.

El club blanco ha decidido aplazar un día más las pruebas al extremo blanco, ya que como es habitual en estos casos, los doctores del Real Madrid quieren esperar a que baje el hematoma en el gemelo del malagueño para que las pruebas diagnósticas sean más precisas y se pueda comprobar mejor el estado de la musculatura y si existe alguna micro rotura o se descarta que sea algo más que un golpe. De hecho, los merengues se vieron obligados a trastocar sus planes de viaje a causa de la huelga de aeropuertos en el país germano y su vuelo de regreso a Madrid aterrizó bien entrada la madrugada.

El extremo malagueño fue el gran protagonista blanco de la ida de los octavos de final, marcando el único gol del partido en una jugada impresionante. Pero en el minuto 80, Brahim sintió un pinchazo en el gemelo derecho. El jugador blanco abandonó el terreno de juego por su propio pie y a la salida del estadio afirmó a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones: "Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo".

El ex del Milan estaba recuperando el gran nivel que mostró en Italia y apuntaba a un lugar en el 11 del Madrid para las próximas semanas aprovechando la lesión de Jude Bellingham.