Los suplentes dan la cara por Ancelotti

Carlo Ancelotti es de esos entrenadores que cierra el círculo de confianza a un grupo determinado de jugadores. Así lo ha demostrado en las dos temporadas anteriores, con equipos titulares en los que introducía pocos cambios, especialmente el año pasado en el que equipo se le acabó cayendo en su empeño de poner siempre a los mismos aunque dieran signos de agotamiento.

Esta temporada las condiciones han cambiado con esa sucesión de lesiones que han mandado a la enfermería a un gran número de titulares. Courtois, Militao, Carvajal, Mendy, Tchouameni, Camavinga y Vinicius, amén del inédito Arda Güler, se han ido quedando por el camino y al italiano no le ha quedado otro remedio que buscar relevos en una plantilla corta, 23 jugadores, y limitada en algunas líneas como el ataque: tres delanteros.

INJUSTO CON RUDIGER, LUNIN Y BRAHIM

Para satisfacción del italiano, los suplentes han dado la cara por él para mantener en pie al equipo en los momentos más difíciles. El club fichó a Kepa con la lesión de Courtois, pero Lunin se reveló para dejar claro que el de Reggiolo estaba siendo injusto con él. Su última frase desafortunada es que “Kepa no necesitaba mostrar nada, porque ha tenido una buena carrera”.

Ancelotti decidió regalar la titularidad al vasco confirmando ciertos prejuicios hacia el ucraniano, al que en las dos temporadas anteriores apenas le había dado dos partidos consecutivos. Otro de los jugadores a los que ha ninguneado ha sido a Brahim. Pasó de él en los siete primeros partidos y le dio la titularidad en el octavo porque le faltaba Vinicius (lesionado) y Bellingham necesitaba descanso (había jugado los siete partidos completos). El malagueño fue MVP del choque de Liga ante Las Palmas.

Pero no fue suficiente, porque volvió a olvidarse de él en los siguientes siete partidos. Lo puso ante el Braga y volvió a ser MVP. Desde entonces al italiano no le ha quedado otro remedio que meterlo en las rotaciones del once titular obligado más por la presión externa que por creer en él. Rudiger también estaba llamado a ser el tercer central, pero la lesión de Militao ha descubierto que no tiene nada que envidiar al brasileño y a Alaba, y es que el austriaco está en fase de juego irregular.

LUCAS VÁZQUEZ, NACHO, FRAN GARCÍA, JOSELU Y CEBALLOS RESPONDEN

Lucas Vázquez y Nacho han sido y siguen siendo esos suplentes de oro que siempre están a la altura cuando se les llama a filas, aunque ninguno de los dos está rindiendo en plenitud en relación con temporadas anteriores. Fran García es otra víctima del italiano, un técnico férreo defensivamente que prefiere perder la proyección ofensiva del canterano y apostar por el poderío físico defensivo de Mendy.

Por último, Joselu es ese obrero del gol que no se queja ni debajo del agua, pero que sale al rescate cuando se le necesita como hizo ante el Unión de Berlín, o en otros partidos en los que pica piedra fallando ocasiones para acabar marcando. Y Ceballos, al que las lesiones no le dejan en paz, pero que tiene clase para aburrir, aunque sea un jugador anárquico al que le gusta conducir más de lo debido.

Todos forman un bloque de secundarios que han salido al rescate del equipo ofreciendo esa versión que el italiano debería valorar para confiar un poco más en ellos.