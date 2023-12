Ancelotti tiene problemas ofensivos serios en los dos laterales

El Real Madrid tiene una plantilla corta que está demostrando profundidad de armario obligado por el gran número de lesiones, aunque con ciertas limitaciones. En ataque anda muy justo, pero Brahim ha salido al rescate de Rodrygo, que se ha repuesto a su bajo inicio de temporada, y de Bellingham, que se ha erigido en el goleador.

En la medular, Kroos y Modric vuelven a ser los referentes con el incombustible Valverde para cubrir las bajas de los lesionados. Y en defensa Rudiger se ha erigido en el relevo idóneo de Militao para acompañar a Alaba. Los problemas para Ancelotti aparecen en ambas bandas, posiciones clave en el fútbol moderno y donde aparecen serias lagunas cuando se trata de atacar.

CARVAJAL ES NECESARIO

Carvajal es el único que responde de los cuatro laterales que tiene el italiano. El de Leganés está haciendo una de sus mejores temporadas desde que llegó al equipo, pero otra lesión ha frenado su excelente aportación. Es el único de los carrileros que da equilibrio en defensa y en ataque. Es una garantía arriba y abajo.

Además, su jerarquía es ejemplar, un ‘bulldog’ defendiendo que da aire cuando se va al ataque. El segundo capitán blanco se ha perdido tres encuentros por lesión y su equipo perdió el único partido en el que ha caído hasta ahora (At. Madrid, 3-1) y ha cedido uno de los tres empates que suma esta temporada (Betis, 1-1).

Lucas Vázquez ha jugado poco hasta la fecha por la regularidad de su compañero. El gallego siempre había dado la talla cuando tuvo que sustituirlo en temporadas anteriores. Sin embargo, no se sabe si esa falta de minutos limitan su ritmo o si la edad empieza a pasarle factura en una posición físicamente tan exigente, que no está dando el nivel esperado. Sus actuaciones no pasan de discretas, acumulando demasiadas imprecisiones con balón, aunque defensivamente sigue esforzándose para mantenerse en pie.

MENDY DEFIENDE Y FRAN GARCÍA ATACA

La banda izquierda sí es un problema para Ancelotti. Prefiere la fortaleza defensiva de Mendy a la de Fran García, que en ataque aporta bastante más que el francés. El fútbol moderno requiere laterales largos, que rompan por su banda y se sumen con peligro al ataque, aunque exige que respondan en defensa.

Mendy es nulo de medio campo hacia adelante. Se hace un nudo cuando tiene que combinar y acaba arriesgando con regates de los que muchas veces sale airoso sin que nadie sepa cómo, pero no profundiza nunca por la banda. Eso sí, en defensa es una roca, aunque a veces pierde la posición y da ventaja a los delanteros.

Fran García es lo contrario. Entra con velocidad como un cuchillo hasta el fondo y sirve buenos pases al área, pero en defensa se despista demasiado y es impreciso en el pase en posiciones donde se exige no fallar. Eso le perjudica ante los ojos de Ancelotti, que lo deja en el banquillo: lleva seis partidos sin ser titular y los tres últimos sin jugar ni un minuto. A su favor, que tiene margen de crecimiento (24 años), pero necesita jugar y recibir esa confianza que el italiano le niega.

Sea como fuere, el Real Madrid tiene problemas en esa banda izquierda, de ahí que quiera fichar al canadiense Davies en busca de un relevo que borre el recuerdo que dejó Marcelo en ese carril izquierdo. Y también en el derecho, aunque no encuentra un relevo asequible para Carvajal en un mercado en el que los carrileros largos empiezan a estar cotizados.